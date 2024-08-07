Итоги проверок Госинспекции по труду: выявлено 11 случаев нелегального трудоустройства несовершеннолетних

Этим летом ГИТ провела 53 внеплановые проверки на предприятиях Клайпедского и Таурагского уездов. В результате было выявлено несколько случаев, когда несовершеннолетние работали нелегально и продолжали работать после 22.00 час.

Инспекция сообщает, что с 1 июля вступило в силу постановление, согласно которому работодатели в случае незаконного трудоустройства работника должны уплатить от 2772 до 11 088 евро за каждого незаконно трудоустроенного.

Работодатель, который за последние два года уже наказывался за данное правонарушение, за повторное правонарушение штрафуется на сумму от 5 544 до 22 176 евро за каждого нелегально трудоустроенного работника.