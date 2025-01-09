История гражданок Вьетнама в Литве: Департамент миграции пытался убедить нас остаться в стране нелегально

Эту информацию подтвердила и Диана, по словам которой, они сделали запись этой встречи, кроме того, свидетелями встречи были гости ресторана. Она подчеркнула, что встреча им показалась подозрительной.

„Им открыто предлагали игнорировать установленный срок и на словах обещали, что если они останутся здесь больше, чем на 14 дней, то получат временный вид на жительство. Это похоже на введение в заблуждение, призыв ломать правила, чтобы в будущем в суде у них не было возможности защищаться“, – сказала Сакалаускайте.

По словам автора петиции „Не дадим закрыть Saigon Kava в Шяуляй“ Эгле Сакалаускайте, после того как история депортации вьетнамок была предана огласке, представители ДМ тайно встретились с женщинами в их ресторане в Шяуляй и на словах обещали возобновить действие вида на жительство, если они останутся в Литве нелегально.

„ДМ не обладает эмпатией, он принимает решения, а после того как историю предают огласке, тайно приезжают. Это обычная тактика ДМ, с помощью таких визитов они пытаются получить информацию и создать историю, чтобы потом так или иначе доказать, что его распоряжения не выполняются“, – сказал он.

Президент Литовской ассоциации зарубежных иммигрантов и инвесторов Ромас Стумбрис сказал, что это обычная тактика ДМ, он слышал о таких случаях не раз.

„Директор ДМ пыталась ввести нас в заблуждение, чтобы мы несколько месяцев жили в Литве нелегально, тогда мы лишились бы права на борьбу“, – считает гражданка Вьетнама.

Диана считает, что ДМ сознательно хотел ввести их в заблуждение, чтобы потом защищаться в суде.

„Почему ДМ прислал двоих своих работников на встречу с нами без протокола, после того как мы рассказали нашу историю? Это был первый случай почти за 6 лет, когда они приехали проверить, настоящий ли у нас бизнес“, – сказала она.

Адвокат Дейвидас Пошка пояснил, что если бы женщины послушали работников ДМ, то они лишились бы права на получение вида на жительство не только в Литве, но и во всем ЕС.

„Если бы они не выполнили решение и не уехали из Литвы, они не смогли бы вернуться в зону шенгена"“, – сказал он.

Сакалаускайте сказала, что женщины из-за депортации понесли непоправимые финансовые убытки. Сейчас они живут во Вьетнаме, у родственников, стараются встать на ноги.

„Они все инвестировали в Литве. У них нет никакого имущества, никакого бизнеса ни во Вьетнаме, ни где-то еще в мире. Потеряли почти все, что у них было – небольшая квартирка в Шяуляй, машина. У них было немного имущества“, – сказала она.