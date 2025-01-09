История гражданок Вьетнама в Литве: Департамент миграции пытался убедить нас остаться в стране нелегально

По словам автора петиции „Не дадим закрыть Saigon Kava в Шяуляй“ Эгле Сакалаускайте, после того как история депортации вьетнамок была предана огласке, представители ДМ тайно встретились с женщинами в их ресторане в Шяуляй и на словах обещали возобновить действие вида на жительство, если они останутся в Литве нелегально.
„Им открыто предлагали игнорировать установленный срок и на словах обещали, что если они останутся здесь больше, чем на 14 дней, то получат временный вид на жительство. Это похоже на введение в заблуждение, призыв ломать правила, чтобы в будущем в суде у них не было возможности защищаться“, – сказала Сакалаускайте.
Эту информацию подтвердила и Диана, по словам которой, они сделали запись этой встречи, кроме того, свидетелями встречи были гости ресторана. Она подчеркнула, что встреча им показалась подозрительной.
„Почему ДМ прислал двоих своих работников на встречу с нами без протокола, после того как мы рассказали нашу историю? Это был первый случай почти за 6 лет, когда они приехали проверить, настоящий ли у нас бизнес“, – сказала она.
Диана считает, что ДМ сознательно хотел ввести их в заблуждение, чтобы потом защищаться в суде.
„Директор ДМ пыталась ввести нас в заблуждение, чтобы мы несколько месяцев жили в Литве нелегально, тогда мы лишились бы права на борьбу“, – считает гражданка Вьетнама.
Президент Литовской ассоциации зарубежных иммигрантов и инвесторов Ромас Стумбрис сказал, что это обычная тактика ДМ, он слышал о таких случаях не раз.
„ДМ не обладает эмпатией, он принимает решения, а после того как историю предают огласке, тайно приезжают. Это обычная тактика ДМ, с помощью таких визитов они пытаются получить информацию и создать историю, чтобы потом так или иначе доказать, что его распоряжения не выполняются“, – сказал он.
Адвокат Дейвидас Пошка пояснил, что если бы женщины послушали работников ДМ, то они лишились бы права на получение вида на жительство не только в Литве, но и во всем ЕС.
„Если бы они не выполнили решение и не уехали из Литвы, они не смогли бы вернуться в зону шенгена"“, – сказал он.
Сакалаускайте сказала, что женщины из-за депортации понесли непоправимые финансовые убытки. Сейчас они живут во Вьетнаме, у родственников, стараются встать на ноги.
„Они все инвестировали в Литве. У них нет никакого имущества, никакого бизнеса ни во Вьетнаме, ни где-то еще в мире. Потеряли почти все, что у них было – небольшая квартирка в Шяуляй, машина. У них было немного имущества“, – сказала она.
Женщины намерены отстаивать свое право остаться в Литве. Пошка подтвердил, что в январе состоятся два заседания, если суд не удовлетворит заявления женщин, то они намерены обратиться в Конституционный суд.
„В суде попытаются доказать, что ДМ неправильно интерпретирует законы и требования. Оценивается возможность обращения в КС, чтобы оценили ситуацию в более широком аспекте“, – сказал адвокат.
Диана подчеркнула, что если потребуется, она будет обращаться в КС.
Департамент миграции эту информацию опровергает и считает попыткой повлиять на будущие решения судов.
ДМ подчеркивает, что „не является субъектом криминальной деятельности или учреждением предварительного расследования, поэтому не занимается никакой секретной деятельностью“.
„Особенно удивляет, что лица, высказавшие свою позицию, назвали визит работников ДМ секретной встречей, отмечая тут же, что у этой встречи были свидетели - клиенты ресторанi“, – отмечает ДМ.
Представители департамента уверяют, что все встречи работников с иностранцами документируются, а служебные справки хранятся в деле.
„Такую же процедуру провели и в этот раз. ДМ располагает всей информацией, связанной с вышеупомянутой встречей работников и иностранцев и, если суд потребует их предъявить“, – указали они.