Исторический поворот: Литва синхронизировала энергосистему с континентальной Европой

Литва, Латвия и Эстония присоединились к крупнейшей в мире синхронизированной сети, обслуживающей больше 400 млн. пользователей в 26 странах. Вечером в воскресенье в Вильнюсе ждут гостей, чтобы вместе отметить это историческое событие.
„Несколько мгновений назад я услышал отличную новость. Синхронизация энергосистем стран Балтии с системой континентальной Европы успешно завершена. Это исторический момент.
Отныне мы независимы в плане энергетики. Период политического шантажа завершился. Литва вместе с Латвией и Эстонией взяли на себя часть ответственности за управление“, - сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что сегодня мы создаем историю.
„Мы соединяем страны Балтии с европейской энергетической сетью. Это день свободы, свободы от угроз, от шантажа“, - сказала глава ЕК.
Литва объявила о независимости 35 лет назад, однако все это время была зависима от управления энергосистемами от России. Сейчас не осталось и этой связи, а от импорта электричества с Востока отказались раньше. Поэтому можно утверждать, что энергетика Литвы полностью повернулась к Западу.
Подготовка к синхронизации началась в 2007 году. Потребовалось немало дипломатических и политических усилий, финансовых ресурсов. Проект обошелся в 1,6 млрд. евро из них 75%, или 1,2 млрд. - деньги ЕС.
Синхронизация с Европой проходит через польское соединение LitPol Link. В будущем планируют оборудовать еще одну магистраль с этой страной - Harmony Link.
В воскресенье состоится немало мероприятий и встреч с участием литовских и зарубежных политиков: президента Литвы Науседы, президента Латвии Эдгара Ринкевича, президента Польши Анджея Дуды, главы ЕК фон дер Ляйен, члена ЕК Дана Йоргенсена, еврокомиссара Андрюса Кубилюса, премьера Гинтаутаса Палуцкаса, министра энергетики Жигимантаса Вайчюнаса, министра Эстонии по вопросам климата Йоко Алендер, министра климата и энергетики Латвии Каспар Мелнис, министр климата и окружающей среды Польши Паулина Хенниг-Клоска.