Исторический поворот: Литва синхронизировала энергосистему с континентальной Европой

Литва объявила о независимости 35 лет назад, однако все это время была зависима от управления энергосистемами от России. Сейчас не осталось и этой связи, а от импорта электричества с Востока отказались раньше. Поэтому можно утверждать, что энергетика Литвы полностью повернулась к Западу.