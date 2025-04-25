Исторический день для литовских ресторанов: скоро будут объявлены новые рейтинги гида Michelin

По этому случаю в Вильнюсе, в культурном пространстве Dūmų fabrika, соберутся представители гастрономического сообщества, которые не только вместе порадуются новым рейтингам ресторанов, но и станут свидетелями конкурса Bocuse d’Or, который проводится в нашей стране впервые. „Имя Литвы в путеводителе Michelin и первый в истории национальный конкурс Bocuse d’Or являются важными шагами на пути к утверждению нашей страны на мировой гастрономической карте. Подобные мероприятия не только привлекают гастрономических туристов, но и способствуют развитию кулинарной культуры всей страны. Это не только признание наших шеф-поваров и ресторанов, но и стимул продолжать совершенствоваться и создавать уникальные кулинарные впечатления, которые прославят Литву во всем мире“, — говорит Ольга Гончарова, директор национального агентства по продвижению туризма общественного учреждения Keliauk Lietuvoje.