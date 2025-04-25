Исторический день для литовских ресторанов: скоро будут объявлены новые рейтинги гида Michelin

„Развитие туризма является одним из наших приоритетов, и гид Michelin в Литве вносит в это свой вклад. Признанный во всем мире путеводитель позволяет нашей стране увеличивать туристические потоки и укреплять ее международную репутацию, способствуя формированию имиджа Литвы как привлекательного туристического направления.
Важное значение имеет и участие в международных конкурсах, таких как Bocuse d’Or, что еще больше укрепляет гастрономический потенциал Литвы. Подобные инициативы открывают возможности для нашего бизнеса, стимулируют потребление местных продуктов и привлекают туристов“, — говорит министр экономики и инноваций Лукас Савицкас. После успешного дебюта Литвы в Michelin Guide в прошлом году, когда в общей сложности были оценены 34 ресторана, и четыре из них получили престижные звезды Michelin, гастрономическое сообщество с нетерпением ждет, какие оценки дадут эксперты Michelin этом году.
Обновленный список литовских ресторанов, включенных в гид и отмеченных звездами, будет опубликован на официальном сайте Michelin Guide утром 28 мая.
По этому случаю в Вильнюсе, в культурном пространстве Dūmų fabrika, соберутся представители гастрономического сообщества, которые не только вместе порадуются новым рейтингам ресторанов, но и станут свидетелями конкурса Bocuse d’Or, который проводится в нашей стране впервые. „Имя Литвы в путеводителе Michelin и первый в истории национальный конкурс Bocuse d’Or являются важными шагами на пути к утверждению нашей страны на мировой гастрономической карте. Подобные мероприятия не только привлекают гастрономических туристов, но и способствуют развитию кулинарной культуры всей страны. Это не только признание наших шеф-поваров и ресторанов, но и стимул продолжать совершенствоваться и создавать уникальные кулинарные впечатления, которые прославят Литву во всем мире“, — говорит Ольга Гончарова, директор национального агентства по продвижению туризма общественного учреждения Keliauk Lietuvoje.
Молодые и талантливые повара продемонстрируют свое мастерство и изобретательность на национальном конкурсе Bocuse d’Or. Bocuse d’Or — престижный международный кулинарный конкурс, основанный легендарным французским шеф-поваром Полем Бокюзом в 1987 году. Конкурс проводится каждые два года в Лионе, Франция, а национальные отборочные туры организуются по всему миру. Согласно отчету, этот конкурс считается одним из самых важных и престижных кулинарных событий в мире. В ходе мероприятия основное внимание уделяется не только эстетике, технике и разнообразию вкусов, но и культурным традициям, экологии, сбережению продуктов питания и местным фермерским хозяйствам. Участие в этом конкурсе — мечта многих шеф-поваров и возможность войти в мировую гастрономическую элиту.
„Работая параллельно с двумя выдающимися гастрономическими именами – Michelin Guide и Bocuse d’Or – мы делаем важный шаг на пути укрепления кулинарной идентичности Литвы. Мы надеемся, что это мероприятие станет традиционным, объединяющим самых талантливых шеф-поваров страны, ресторанных критиков, гурманов и всех, кому небезразлична аутентичная, креативная и качественная гастрономия“, — говорит О. Гончарова.