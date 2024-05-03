Источники Delfi: Лубене продает акции Achemos grupė

По данным одного из источников Delfi, контрольный пакет акций Achemos grupė покупает венгерская энергетическая компания MET Group. Ее главный офис находится в Швейцарии.
По данным источника, покупателя больше интересует не бизнес, связанный с производством удобрений, а клайпедская стивидорная компания Klasco. Сообщается также, что стоимость акций ниже, чем могла бы быть стоимость подобной сделки.
Другой источник Delfi, не связанный с первым, также подтвердил факт продажи акций, сейчас у мелких акционеров просят разрешение на продажу контрольного пакета.
Заместитель председателя правления компании Лиды Лубене Гинтарас Балчюнас сказал, что эту информацию комментировать не будет.
"Я не уполномочен что-либо комментировать", – сказал он.
Один из миноритарных акционеров Achemos grupė Адомас Жадейка сказал Delfi, что не может комментировать эти новости и попросил позвонить во вторник. Однако он эту информацию опровергать не стал.
По данным источников Delfi, на следующей неделе об этой сделке сообщат на бирже.
Delfi напоминает, что контрольный пакет акций Achemos grupė (около 52%) принадлежит вдове Бронисловаса Лубиса Лиде Лубене и дочери Виктории Лубите. Остальные акции принадлежат 13 миноританым акционерам.
Концерн объединяет 40 компаний, действующих в Литве, Латвии, Эстонии, Германии, Франции, Бельгии, Швеции, Чехии и Хорватии.
Одна из самых известных компаний группы – АО Achema (производитель азотных удобрений и других видов химии) была основана в 1965 году.