2025.02.12 12:41

Исследование: в этом году ИТ-бюджет компаний будет расти, но места для инноваций не останется

 
ru.DELFI.lt
ELTA
в этом году ИТ-бюджет компаний будет расти
в этом году ИТ-бюджет компаний будет расти

Согласно результатам исследования, в 2025 г. компании готовы к рекордным „тратам“ в сфере ИТ, однако большая часть увеличившихся бюджетов будет „съедена“ совсем не инновациями. По прогнозам Gartner, глобальные расходы на ИТ в следующем году увеличатся на десятую часть и достигнут $5,6 трлн долларов, но в этом росте будет отражаться в основном влияние инфляции.

Кибербезопасность остается главным приоритетом ИТ-бюджета на 2025 год. Согласно исследованию, проведенному разработчиками инструмента управления ИТ, только в этом году более половины компаний увеличили свои ИТ-бюджеты из-за возросших угроз безопасности, что на 12 процентных пунктов больше, чем в 2023 году. Решения по обеспечению безопасности обойдутся компаниям в среднем на 52 проц. больше, чем в прошлом году, поэтому эта сфера потребует беспрецедентных инвестиций.

„Рост бюджета определяется не только ростом цен на решения по безопасности, но и необходимостью обновления устаревшего оборудования. Например, в октябре 2025 году заканчивается поддержка Windows 10, поэтому компаниям придется заменить компьютеры, приобретенные еще во время пандемии. И это лишь одно из многих вынужденных обновлений, которые в следующем году потребуют крупных инвестиций“, — отмечает руководитель подразделения бизнес-клиентов Telia Ауримас Жлибинас.

Исследование Spiceworks показывает, что на бюджет 45 проц. компаний влияет инфляция, но еще большее давление оказывают изменения на рынке труда. Зарплаты ИТ-специалистов не только растут быстрее инфляции, но и составляют растущую долю общих инвестиций в технологии.

Эту тенденцию усиливает дефицит квалифицированных кадров – целых 57 проц. компаний признаются, что сложно найти специалистов с необходимой компетенцией.

Искусственный интеллект (ИИ) остается одним из самых горячих трендов в технологиях, но его внедрение требует значительных инвестиций. Как показывают прогнозы Gartner, в следующем году целых 54 проц. компаний планируют увеличить расходы на генеративный ИИ, однако аналитики отмечают, что технология уже вступает в „фазу разочарования“.

„Компьютеры, оснащенные возможностями локального искусственного интеллекта, становятся стандартом, но им по-прежнему не хватает повседневных приложений, которые бы использовали преимущества такого недешевого технического оборудования“, — объясняет представитель Telia.

По данным Gartner, несмотря на снижение ожиданий, инвестиции в инфраструктуру ИИ растут, — расходы на серверы ИИ в 2025 года достигнут 202 млрд долларов и вдвое превысят продажи традиционных серверов.

Согласно анализу Spiceworks, несмотря на рекордные ИТ-бюджеты, девять из десяти компаний планируют в следующем году реализовать различные меры по экономии средств. Чаще всего организации обещают отказаться от ненужной инфраструктуры, пересмотреть существующие договоры и консолидировать дублирующие технологии. Около четверти опрошенных компаний также рассматривают возможность приостановки новых ИТ-проектов.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии