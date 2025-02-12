Исследование: в этом году ИТ-бюджет компаний будет расти, но места для инноваций не останется

Кибербезопасность остается главным приоритетом ИТ-бюджета на 2025 год. Согласно исследованию, проведенному разработчиками инструмента управления ИТ, только в этом году более половины компаний увеличили свои ИТ-бюджеты из-за возросших угроз безопасности, что на 12 процентных пунктов больше, чем в 2023 году. Решения по обеспечению безопасности обойдутся компаниям в среднем на 52 проц. больше, чем в прошлом году, поэтому эта сфера потребует беспрецедентных инвестиций.