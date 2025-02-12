Исследование: в этом году ИТ-бюджет компаний будет расти, но места для инноваций не останется

Кибербезопасность остается главным приоритетом ИТ-бюджета на 2025 год. Согласно исследованию, проведенному разработчиками инструмента управления ИТ, только в этом году более половины компаний увеличили свои ИТ-бюджеты из-за возросших угроз безопасности, что на 12 процентных пунктов больше, чем в 2023 году. Решения по обеспечению безопасности обойдутся компаниям в среднем на 52 проц. больше, чем в прошлом году, поэтому эта сфера потребует беспрецедентных инвестиций.
„Рост бюджета определяется не только ростом цен на решения по безопасности, но и необходимостью обновления устаревшего оборудования. Например, в октябре 2025 году заканчивается поддержка Windows 10, поэтому компаниям придется заменить компьютеры, приобретенные еще во время пандемии. И это лишь одно из многих вынужденных обновлений, которые в следующем году потребуют крупных инвестиций“, — отмечает руководитель подразделения бизнес-клиентов Telia Ауримас Жлибинас.
Исследование Spiceworks показывает, что на бюджет 45 проц. компаний влияет инфляция, но еще большее давление оказывают изменения на рынке труда. Зарплаты ИТ-специалистов не только растут быстрее инфляции, но и составляют растущую долю общих инвестиций в технологии.
Эту тенденцию усиливает дефицит квалифицированных кадров – целых 57 проц. компаний признаются, что сложно найти специалистов с необходимой компетенцией.
Искусственный интеллект (ИИ) остается одним из самых горячих трендов в технологиях, но его внедрение требует значительных инвестиций. Как показывают прогнозы Gartner, в следующем году целых 54 проц. компаний планируют увеличить расходы на генеративный ИИ, однако аналитики отмечают, что технология уже вступает в „фазу разочарования“.
„Компьютеры, оснащенные возможностями локального искусственного интеллекта, становятся стандартом, но им по-прежнему не хватает повседневных приложений, которые бы использовали преимущества такого недешевого технического оборудования“, — объясняет представитель Telia.
По данным Gartner, несмотря на снижение ожиданий, инвестиции в инфраструктуру ИИ растут, — расходы на серверы ИИ в 2025 года достигнут 202 млрд долларов и вдвое превысят продажи традиционных серверов.
Согласно анализу Spiceworks, несмотря на рекордные ИТ-бюджеты, девять из десяти компаний планируют в следующем году реализовать различные меры по экономии средств. Чаще всего организации обещают отказаться от ненужной инфраструктуры, пересмотреть существующие договоры и консолидировать дублирующие технологии. Около четверти опрошенных компаний также рассматривают возможность приостановки новых ИТ-проектов.