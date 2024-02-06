Исследование: услуги "Литовской почты" и Omniva LT – самые популярные в стране

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: Shutterstock
Как показал опрос, проведенный по заказу Службы регулирования связи (СРС), при отправке писем и посылок жители чаще всего пользовались услугами АО Lietuvos paštas ("Литовской почты", 54%) и ЗАО Omniva LT (48%). Портрет пользователей различается по возрасту – услугами "Литовской почты" чаще пользовались респонденты в возрасте 46 лет и старше, а услугами Omniva LT чаще пользовались участники исследования в возрасте 26-35 лет.

Более двух третей (62%) респондентов указали, что обычно предпочитают доставлять посылки в пакоматы. При этом только 16% респондентов выбирают доставку посылок в почтовые отделения.

"Нам было важно выяснить, какие наиболее важные характеристики, по мнению жителей, должен включать в себя будущий стандарт почтовой услуги. Большинство респондентов (71%) указали, что для них самым важным является информирование посредством SMS-сообщения перед доставкой посылки. На втором месте по важности оказалась возможность выбрать доставку посылки в пакомат (указали 56%) и услугу отслеживания посылки (указали 54%)", - рассказала руководитель Группы регулирования железных дорог и почты СРС Рита Люокайтите.

СРС стремилась выяснить, важно ли для пользователей почтовой услуги, чтобы почтовая услуга была более экологичной – оказывала меньше негативного воздействия на природу и окружающую среду.

"Всего 8% респондентов указали, что для них важно, чтобы почтовые услуги, которые они приобретают, оказывали меньше воздействия на окружающую среду, и они были бы согласны платить за такие услуги больше. Респонденты в возрасте 18-35 лет чаще выбирали этот ответ. Большинство респондентов (41%) указали, что такие услуги важны, но платить за них больше они не согласились бы – чаще этот ответ выбирали респонденты с высшим образованием и жители больших городов", - поясняет Люокайтите.

По словам Люокайтите, наиболее важными критериями при отправке посылок и их очередность в порядке приоритета были минимально возможная цена доставки (50%), безопасность посылки (30%) и время доставки (20%).

В ходе расследования Служба регулирования связи также стремилась выяснить, как оцениваются услуги, качество и цены "Литовской почты" как назначенного поставщика универсальных почтовых услуг.

"Более половины (58%) респондентов указали, что почтовое отделение должно работать 5 рабочих дней в неделю. Однако только 8% опрошенных согласились бы платить больше за почтовые услуги, чтобы почтовое отделение или обслуживающий их мобильный почтальон работали больше рабочих дней в неделю или чтобы рабочий день был длиннее. При этом более двух третей (66%) указали, что не согласны платить больше", - сказала Люокайтите.

Также большинство респондентов (65%) указали, что не согласились бы платить за услугу больше, если бы место оказания почтовой услуги, например, пакомат, пункт выдачи почтовых посылок, находились ближе к дому (до 1 км).

"Только 17%, более молодые респонденты (18-35 лет) и жители сельской местности чаще указывали, что согласились бы платить больше за почтовые услуги, если бы место оказания почтовых услуг было ближе к дому", - подчеркнула эксперт СРС.

Большинство респондентов считают, что письма и посылки должны быть доставлены в течение 2 дней по Литве и в течение 5 дней в страны ЕС. Однако только 26% респондентов согласились бы платить больше за более быструю доставку писем и посылок, например, за доставку письма в течение 1 дня по Литве и в течение 3 дней в страны ЕС, при этом половина (50%) респондентов указали что они не согласились бы платить за это больше.

Опрос по заказу Службы регулирования связи в декабре 2023 года провела компания по исследованию рынка и общественного мнения ЗАО Spinter tyrimai. Опрос проводился во всех муниципалитетах Литовской Республики. Было опрошено 1023 респондента.

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