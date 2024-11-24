2024.11.24 15:41

Исследование: у планирующих купить жилье спросили, влияет ли страх войны – ответы оказались неожиданными

 
ru.DELFI.lt
Namas
Namas
ФОТО: Shutterstock

2024 год стал не лучшим годом для литовского рынка жилья: хотя в середине лета количество сделок начало расти, но все-таки продажи были далеки от результатов прошлого года. Эксперты говорят о многих причинах, по которым жители в последние годы не спешат покупать собственное жилье, но об одной из них зачастую умалчивают. Это страх войны. Чтобы выяснить, влияет ли страх войны на планы жителей Литвы приобрести собственное жилье, шведская жилищно-строительная компания Bonava Lietuva провела опрос потенциальных новоселов, сообщает портал MadeinVilnius.

В ходе исследования, проведенного с 4 октября по 8 ноября этого года, в котором было опрошено онлайн 500 респондентов с сохранением равных пропорций между мужчинами и женщинами (25 лет и старше) из базы данных потенциальных клиентов Bonava Lietuva. Участникам был задан вопрос, ощущают ли они в настоящее время страх войны, меньше он или больше, чем несколько лет назад, когда война началась в Украине, и повлияет ли этот страх на решение о покупке собственного жилья в Литве в ближайшие три года. Также в ходе исследования был задан гипотетический вопрос, если бы у вас на данный момент было достаточно средств для покупки дома своей мечты, вы бы купили его в Литве или за границей.

Почти большинство, то есть 76 % всех опрошенных сказали, что в настоящее время испытывают страх перед войной. Результаты исследования показали, что женщины (83%) больше боятся войны, чем мужчины (67%).

На вопрос, стал ли страх перед войной меньше или, наоборот, больше, чем когда война началась в Украине, большинство респондентов ответили, что ощущают меньше страха, чем весной 2022 года. Так ответили 87% из заявивших в предыдущем вопросе, что они испытывают страх перед войной.

Результаты исследования показали, что среди тех, кто испытывает страх перед войной, более половины (54%) намерены приобрести собственный дом в Литве в ближайшие три года. Мужчины (34%) более настроены приобрести жилье в Литве в ближайшем будущем, чем женщины (20%).

На просьбу ответить в свободной форме на вопрос, почему, несмотря на страх войны, они намерены покупать в Литве собственное жилье, некоторые респонденты ответили, что чувствуют угрозу, но верят в гарантии НАТО и обязательства стратегических партнеров по защите Литвы. Другие основывали свое решение на практичности, когда „все равно нужно где-то жить“, а другие говорили, что испытывают страх перед войной, но верят, что все будет хорошо.

На гипотетический вопрос, достаточно ли у них на данный момент средств для покупки дома своей мечты, будет ли он куплен в Литве или за границей, большинство респондентов выбрали Литву (81%). Среди тех участников исследования, кто боится войны, 61% выбрали Литву.

На просьбу в свободной форме назвать, какое жилье будет в Литве, преобладающими ответами были жилье у моря, усадьба, окруженная лесом или озером, квартиры в Старом городе Вильнюса. Среди тех, кто выбрал жилье своей мечты за рубежом, преобладающими ответами были вилла или квартира на юге Европы (Испания, Италия и Греция) и жилье в Швейцарии.

Глава Bonava Lietuva Ремигиюс Плетерас говорит, что в публичной сфере обычно обсуждаются цены на жилье, процентные ставки и общая экономическая ситуация, которые определяют динамику рынка недвижимости, но такая причина, как страх вложить большие суммы денег, когда в Европе война обсуждается не очень часто, поэтому требовалось эмпирическое исследование.

„Этим опросом мы хотели выяснить отношение жителей к покупке собственного жилья в условиях боязни, и, оценив результаты, можем сказать, что результаты в хорошем смысле удивляют: несмотря на угрозы, большинство население верит в безопасность страны и намерено в ближайшие несколько лет приобрести жилье именно здесь, в Литве“, - говорит менеджер Bonava Lietuva Р. Плетерас.

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