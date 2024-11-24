Исследование: у планирующих купить жилье спросили, влияет ли страх войны – ответы оказались неожиданными

В ходе исследования, проведенного с 4 октября по 8 ноября этого года, в котором было опрошено онлайн 500 респондентов с сохранением равных пропорций между мужчинами и женщинами (25 лет и старше) из базы данных потенциальных клиентов Bonava Lietuva. Участникам был задан вопрос, ощущают ли они в настоящее время страх войны, меньше он или больше, чем несколько лет назад, когда война началась в Украине, и повлияет ли этот страх на решение о покупке собственного жилья в Литве в ближайшие три года. Также в ходе исследования был задан гипотетический вопрос, если бы у вас на данный момент было достаточно средств для покупки дома своей мечты, вы бы купили его в Литве или за границей.