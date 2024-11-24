Исследование: у планирующих купить жилье спросили, влияет ли страх войны – ответы оказались неожиданными

В ходе исследования, проведенного с 4 октября по 8 ноября этого года, в котором было опрошено онлайн 500 респондентов с сохранением равных пропорций между мужчинами и женщинами (25 лет и старше) из базы данных потенциальных клиентов Bonava Lietuva. Участникам был задан вопрос, ощущают ли они в настоящее время страх войны, меньше он или больше, чем несколько лет назад, когда война началась в Украине, и повлияет ли этот страх на решение о покупке собственного жилья в Литве в ближайшие три года. Также в ходе исследования был задан гипотетический вопрос, если бы у вас на данный момент было достаточно средств для покупки дома своей мечты, вы бы купили его в Литве или за границей.
Почти большинство, то есть 76 % всех опрошенных сказали, что в настоящее время испытывают страх перед войной. Результаты исследования показали, что женщины (83%) больше боятся войны, чем мужчины (67%).
На вопрос, стал ли страх перед войной меньше или, наоборот, больше, чем когда война началась в Украине, большинство респондентов ответили, что ощущают меньше страха, чем весной 2022 года. Так ответили 87% из заявивших в предыдущем вопросе, что они испытывают страх перед войной.
Результаты исследования показали, что среди тех, кто испытывает страх перед войной, более половины (54%) намерены приобрести собственный дом в Литве в ближайшие три года. Мужчины (34%) более настроены приобрести жилье в Литве в ближайшем будущем, чем женщины (20%).
На просьбу ответить в свободной форме на вопрос, почему, несмотря на страх войны, они намерены покупать в Литве собственное жилье, некоторые респонденты ответили, что чувствуют угрозу, но верят в гарантии НАТО и обязательства стратегических партнеров по защите Литвы. Другие основывали свое решение на практичности, когда „все равно нужно где-то жить“, а другие говорили, что испытывают страх перед войной, но верят, что все будет хорошо.
На гипотетический вопрос, достаточно ли у них на данный момент средств для покупки дома своей мечты, будет ли он куплен в Литве или за границей, большинство респондентов выбрали Литву (81%). Среди тех участников исследования, кто боится войны, 61% выбрали Литву.
На просьбу в свободной форме назвать, какое жилье будет в Литве, преобладающими ответами были жилье у моря, усадьба, окруженная лесом или озером, квартиры в Старом городе Вильнюса. Среди тех, кто выбрал жилье своей мечты за рубежом, преобладающими ответами были вилла или квартира на юге Европы (Испания, Италия и Греция) и жилье в Швейцарии.
Глава Bonava Lietuva Ремигиюс Плетерас говорит, что в публичной сфере обычно обсуждаются цены на жилье, процентные ставки и общая экономическая ситуация, которые определяют динамику рынка недвижимости, но такая причина, как страх вложить большие суммы денег, когда в Европе война обсуждается не очень часто, поэтому требовалось эмпирическое исследование.
„Этим опросом мы хотели выяснить отношение жителей к покупке собственного жилья в условиях боязни, и, оценив результаты, можем сказать, что результаты в хорошем смысле удивляют: несмотря на угрозы, большинство население верит в безопасность страны и намерено в ближайшие несколько лет приобрести жилье именно здесь, в Литве“, - говорит менеджер Bonava Lietuva Р. Плетерас.