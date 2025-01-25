Исследование: приобрести автомобиль в этом году планирует каждый третий, но продажи все еще отстают от пика

Как указано в сообщении, 6% респондентов в Литве и Латвии и 4% в Эстонии планируют приобрести в этом году совершенно новый автомобиль, в то время как 10% литовских, 8% латвийских и 5% эстонских респондентов планируют приобрести подержанный автомобиль не старше 5 лет. 13% опрошенных литовцев, 12% латвийцев и 4% эстонцев намерены приобрести автомобиль возрастом от 5 до 10 лет, а 5% литовцев, 4% латвийцев и 2% эстонцев планируют приобрести автомобиль старше 10 лет.