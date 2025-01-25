Исследование: приобрести автомобиль в этом году планирует каждый третий, но продажи все еще отстают от пика

Как указано в сообщении, 6% респондентов в Литве и Латвии и 4% в Эстонии планируют приобрести в этом году совершенно новый автомобиль, в то время как 10% литовских, 8% латвийских и 5% эстонских респондентов планируют приобрести подержанный автомобиль не старше 5 лет. 13% опрошенных литовцев, 12% латвийцев и 4% эстонцев намерены приобрести автомобиль возрастом от 5 до 10 лет, а 5% литовцев, 4% латвийцев и 2% эстонцев планируют приобрести автомобиль старше 10 лет.
Большинство респондентов не планируют приобретать автомобиль в этом году (49% литовцев, 55%латвийцев и 73% эстонцев). По словам Вайдотаса Гурскаса, руководителя литовского филиала Citadele Leasing, жители обычно меняют автомобили каждые 5 лет, поэтому такое отношение литовцев к покупке автомобиля превосходит ожидания.
Однако, хотя мнение литовских потребителей о своих финансах в октябре и ноябре 2024 года было лучшим за всю историю показателя, с 2001 года количество регистраций новых легковых автомобилей восстанавливается медленно и существенно отстает от пика, зафиксированного во время пандемии COVID-19.
„С достигнутого минимума летом 2022 года объемы регистраций выросли на 18%, но остаются почти на 40% ниже, чем в период пика. Вероятно, желание жителей тратить деньги на крупные покупки, такие как автомобили, сдерживается все еще высоким уровнем базовых процентных ставок и цен в стране. (...) Расчеты Государственного агентства данных и банка Citadele свидетельствуют, что 12-месячная скользящая средняя новых электромобилей, впервые зарегистрированных в ноябре 2024 года, оказалась самой низкой с сентября 2023 года“, - делится своими наблюдениями Гурскас.
Он добавляет, что активизации рынка новых электромобилей может помочь выход на рынок стран Балтии электромобильного гиганта Tesla, который открыл представительство в Вильнюсе, а также начало деятельности BYD в Эстонии, но многое также будет зависеть от развития инфраструктуры электромобилей, снижения цен на подержанные электромобили, и главную роль продолжить играть экономическое состояние страны.
Репрезентативный опрос жителей стран Балтии был проведен исследовательским агентством Norstat в декабре 2024 года. С помощью онлайн-опроса было опрошено не менее чем по 500 жителей в возрасте от 18 до 74 лет.