Исследование: Литва – одна из стран, быстрее всех сокращавших теневую экономику

Как указано в сообщении, отчет показывает, что относительная доля теневой экономики сократилась в 119 из 131 стран, проанализированных в период с 2000 по 2023 год. Литва вошла в число 36 стран, где сокращение теневой экономики за анализируемый период составило более 10 проц. пунктов.
Согласно анализу, с 2000 года неучтенная экономика Литвы была равна одной пятой (20,2 проц.) ВВП, а в 2023 году – 7,4 проц.
Ляонас Лингис, управляющий партнер EY в странах Балтии, отмечает, что при оценке достижений Литвы прогресс страны за 23 года оказался почти в два раза выше среднего показателя по всем странам.
По данным Государственного агентства данных, ВВП Литвы в 2023 году составил 73,8 млрд евро. Таким образом, размер неучтенной экономики в нашей стране в прошлом году мог составить около 5,46 млрд евро.
Группа экономического анализа EY подчеркивает, что в 2023 году теневая экономика составила примерно 11,8 проц. мирового ВВП. Однако при оценке общего среднего показателя по всем странам было подсчитано, что средний размер теневой экономики составил 19,3 проц.
Авторы доклада отмечают, что теневая экономика наименее распространена в странах североамериканского континента, а также в регионах Северной, Западной и Южной Европы. А в странах Африки и Юго-Восточной Азии теневая экономика наиболее распространена – на ее долю приходится от 24 до 42 проц. ВВП.