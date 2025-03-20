Исследование: Литва – одна из стран, быстрее всех сокращавших теневую экономику

Как указано в сообщении, отчет показывает, что относительная доля теневой экономики сократилась в 119 из 131 стран, проанализированных в период с 2000 по 2023 год. Литва вошла в число 36 стран, где сокращение теневой экономики за анализируемый период составило более 10 проц. пунктов.

Согласно анализу, с 2000 года неучтенная экономика Литвы была равна одной пятой (20,2 проц.) ВВП, а в 2023 году – 7,4 проц.

Ляонас Лингис, управляющий партнер EY в странах Балтии, отмечает, что при оценке достижений Литвы прогресс страны за 23 года оказался почти в два раза выше среднего показателя по всем странам.