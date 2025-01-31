Исследование: литовские молочные фермы в ближайшее десятилетие могут увеличить производство молока вдвое

„Изучив результаты развития молочной отрасли, мы видим, что структурные изменения в Литве происходят медленнее, чем в среднем по ЕС. В 2020 году среднее стадо на ферме Литвы составляло 12 коров, а в ЕС — 58. Индекс продуктивности коров в нашей стране остается одним из самых низких в ЕС. За последнее десятилетие производство молока в Сообществе росло с каждым годом, тогда как у нас оно сокращалось“, – отмечает Песарскас.