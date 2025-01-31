Исследование: литовские молочные фермы в ближайшее десятилетие могут увеличить производство молока вдвое

По словам партнера ЭКИ Эдмундаса Песарскаса, Литва пока не смогла воспользоваться благоприятными возможностями для развития молочной отрасли.
„Изучив результаты развития молочной отрасли, мы видим, что структурные изменения в Литве происходят медленнее, чем в среднем по ЕС. В 2020 году среднее стадо на ферме Литвы составляло 12 коров, а в ЕС — 58. Индекс продуктивности коров в нашей стране остается одним из самых низких в ЕС. За последнее десятилетие производство молока в Сообществе росло с каждым годом, тогда как у нас оно сокращалось“, – отмечает Песарскас.
Он отмечает, что в ближайшее десятилетие Литва еще может воспользоваться возможностями для существенного расширения молочной отрасли, обладающей огромным потенциалом роста. Молокоперерабатывающая промышленность Литвы ежегодно перерабатывает около 1,8 млн тонн молока. По оценкам, нынешние мощности перерабатывающих заводов составляют около 2,2 млн тонн. Литовские молочные фермы в 2024 году поставили на рынок 1,39 млн тонн молока для переработки.
По мнению эксперта, отечественные фермы потенциально могут увеличить производство сырого молока на 58% или на 0,8 млн тонн. Рыночная стоимость этого количества по среднегодовой закупочной цене на молоко (441 евро/т) в 2024 году составляет более 352 млн евро.
По словам Песарскаса, благоприятны для развития молочного сектора Литвы и прогнозы на экспортных рынках, где будет расти потребление молочных продуктов с высокой добавленной стоимостью, в результате чего будет расти производство функциональных молочных продуктов и молочных ингредиентов нового поколения, основанных на научных исследованиях и инновационных технологиях.
„Литва попадает в так называемую „молочную полосу „ — географическую зону, где природные условия для производства молока наиболее благоприятны. Кроме того, по прогнозу ЕС, несмотря на сокращение производства молока в целом по ЕС, должны расти объемы молока из Польши, стран Балтии, Венгрии, Чехии, Румынии и других стран, где потенциал продуктивности коров еще не исчерпан“, – цитируется в сообщении Песарскас.
Согласно сценарию роста молочной отрасли, прогнозируемому в исследовании ЭКИ, ожидается, что производство товарного молока в фермах с 2024 по 2035 год увеличится на 18% – до 1,64 млн тонн. Согласно сценарию спада, при отсутствии инвестиционной поддержки молочных ферм, производство молока сократится незначительно или останется на прежнем уровне на протяжении всего указанного периода и составит около 1,33 млн тонн.