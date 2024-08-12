2024.08.12 11:59

Исследование: 71% жителей Литвы экономит электроэнергию, потребляя только необходимое ее количество

 
ELTA
ru.DELFI.lt
71% жителей страны экономит электроэнергию
71% жителей страны экономит электроэнергию
ФОТО: Shutterstock

Среди наиболее популярных способов экономии энергии остается осознанное ее использование – 71 проц. жителей говорят, что потребляют ровно столько, сколько необходимо, а более половины населения – 55 проц. – говорят, что экономят, отключая электроприборы из розетки, когда они не используются.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный Spinter tyrimai по заказу независимого поставщика Elektrum Lietuva. Его данные показали, что двое из трех жителей Литвы интересуются советами о том, как сократить потребление электроэнергии.

Половина респондентов опроса, заявивших, что они заинтересованы в экономии энергии, указали, что выбирают приборы, которые используют энергию наиболее эффективно. Класс эффективности обозначается буквами от A до G. Устройства классов A+ и A используют энергию наиболее экономно, класса G — наименее экономно.

Как указывает Elektrum Lietuva, советы по экономии электроэнергии жители обычно ищут в интернете (37 проц.) и социальных сетях (35 проц.). Менее десятой части респондентов (8 проц.) ответили, что обращаются за советом к своему поставщику электроэнергии. Треть (33 проц.) респондентов указали, что вообще не ищут такую ​​информацию.

„Потребление электроэнергии в мире растет с каждым годом и, по международным прогнозам, будет продолжать расти. Поэтому вполне вероятно, что тема энергоэффективности, а также методов, которые помогают более эффективно использовать электроэнергию, будет становиться для жителей все более актуальной „, - цитируется в сообщении менеджер по разработке продуктов Elektrum Lietuva Мантас Каваляускас.

По его словам, больше всего электроэнергии в домах потребляют стиральные, посудомоечные машины и сушилки для белья – в среднем около 14-15 проц. – поскольку для нагрева воды или воздуха требуется много электроэнергии.

Потребление электроэнергии холодильниками и морозильниками составляет около 13 проц., поскольку эти устройства должны быть постоянно включены. Третье место занимают различные электронные устройства, которые потребляют около 6 проц. всей потребляемой домохозяйствами электроэнергии.

По словам М. Каваляускаса, жители могут сэкономить, стирая в воде более низкой температуры, устанавливая умные розетки или термостаты и поддерживая более низкую температуру в помещении.

В опросе Spinter tyrimai, проведенном по заказу Elektrum Lietuva, приняли участие 1 013 респондентов в возрасте от 18 до 75 лет.

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