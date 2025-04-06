iPhone подорожает? Apple стала одной из жертв тарифной политики Трампа и потеряла 250 млрд долларов

Обещание президента США „освободить“ экономику ставит перед Куком непростой выбор: повысить цены на свою премиальную электронику или взять на себя дополнительные расходы, что может лишить Apple десятков миллиардов долларов прибыли, столь ценной для инвесторов компании.

Этот жесткий шаг затронет почти все модели iPhone, iPad, Mac и аксессуаров, которые продает технологический гигант.

Трамп ввел масштабные новые тарифы на товары, импортируемые в США, затронув всех крупнейших поставщиков и производственные центры Apple в Азии, включая Китай , Тайвань, Индию и Вьетнам .

Акции производителя iPhone упали на 8,5% в начале торгов в Нью-Йорке в четверг, что привело к снижению рыночной капитализации компании с 3,37 трлн до 3,12 трлн долларов.

В феврале Apple пообещала нанять 20 000 сотрудников и вложить 500 млрд долларов в экономику США в течение следующих четырех лет, включая создание нового завода по производству серверов для искусственного интеллекта в Техасе.

Однако Куку, который вызвал недовольство сотрудников Apple, посетив инаугурацию Трампа и встретившись с ним в Белом доме, пока не удалось добиться для компании исключений из новых тарифов.

Белый дом подтвердил, что в президентском указе не предусмотрены послабления для Apple.

В среду вечером компания отказалась комментировать, есть ли у нее шансы на освобождение от новых пошлин, как это было в первый срок Трампа. В четверг Apple также не ответила на запрос о комментарии.