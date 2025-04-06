iPhone подорожает? Apple стала одной из жертв тарифной политики Трампа и потеряла 250 млрд долларов

Акции производителя iPhone упали на 8,5% в начале торгов в Нью-Йорке в четверг, что привело к снижению рыночной капитализации компании с 3,37 трлн до 3,12 трлн долларов.
Трамп ввел масштабные новые тарифы на товары, импортируемые в США, затронув всех крупнейших поставщиков и производственные центры Apple в Азии, включая Китай, Тайвань, Индию и Вьетнам.
Этот жесткий шаг затронет почти все модели iPhone, iPad, Mac и аксессуаров, которые продает технологический гигант.
Обещание президента США „освободить“ экономику ставит перед Куком непростой выбор: повысить цены на свою премиальную электронику или взять на себя дополнительные расходы, что может лишить Apple десятков миллиардов долларов прибыли, столь ценной для инвесторов компании.
В феврале Apple пообещала нанять 20 000 сотрудников и вложить 500 млрд долларов в экономику США в течение следующих четырех лет, включая создание нового завода по производству серверов для искусственного интеллекта в Техасе.
Однако Куку, который вызвал недовольство сотрудников Apple, посетив инаугурацию Трампа и встретившись с ним в Белом доме, пока не удалось добиться для компании исключений из новых тарифов.
Белый дом подтвердил, что в президентском указе не предусмотрены послабления для Apple.
В среду вечером компания отказалась комментировать, есть ли у нее шансы на освобождение от новых пошлин, как это было в первый срок Трампа. В четверг Apple также не ответила на запрос о комментарии.
По оценкам аналитиков Citi, более 90% производственных мощностей Apple находятся в Китае, на продукцию из которого теперь действуют комбинированные тарифы минимум в 54%.
Вьетнам и Индия, где производится все больше продукции Apple, включая iPhone, AirPods и Apple Watch, столкнутся с „взаимными“ тарифами в размере 46% и 26% соответственно.
Аналитики Jefferies прогнозируют, что в этом году из Китая в США будет ввезено около 37 млн iPhone, что снизит чистую прибыль Apple на 14%, если компания не поднимет цены для компенсации этих затрат.