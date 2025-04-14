Инженер рассказал, что нельзя делать, если загорелся смартфон или электрический самокат

Эксперт пояснил, почему при возгорании таких аккумуляторов быстро распространяется огонь, и чем мы рискуем, выбрасывая такие аккумуляторы в контейнеры с коммунальным мусором.

По словам Рачкаускаса, сейчас много говорят о пожарах, вызванных литий-ионными аккумуляторами. Такие пожары отличаются от обычных пожаров.

„Все, что мы знали о пожарах до этого, меняется в корне. При пожаре, вызванном коротким замыканием, огонь распространяется относительно медленно. Когда загорается литий-ионный аккумулятор сначала идет утечка ядовитого дыма, затем бывает взрыв. Взрывная волна выбивает окна, а искры отлетают на 2–4 м, поэтому помещение загорается в течение минуты“, – сказал специалист.