Инженер рассказал, что нельзя делать, если загорелся смартфон или электрический самокат

Эксперт пояснил, почему при возгорании таких аккумуляторов быстро распространяется огонь, и чем мы рискуем, выбрасывая такие аккумуляторы в контейнеры с коммунальным мусором.
По словам Рачкаускаса, сейчас много говорят о пожарах, вызванных литий-ионными аккумуляторами. Такие пожары отличаются от обычных пожаров.
„Все, что мы знали о пожарах до этого, меняется в корне. При пожаре, вызванном коротким замыканием, огонь распространяется относительно медленно. Когда загорается литий-ионный аккумулятор сначала идет утечка ядовитого дыма, затем бывает взрыв. Взрывная волна выбивает окна, а искры отлетают на 2–4 м, поэтому помещение загорается в течение минуты“, – сказал специалист.
Такой пожар распространяется мгновенно и наносит огромный ущерб. Осенью 2024 года в одном многоквартирном доме столицы взорвалась батарея электросамоката, в результате квартира полностью выгорела, были повреждены 20 квартир и подъезд. Почти два года назад из-за возгорания такого аккумулятора, выброшенного в контейнер с коммунальными отходами, сгорел центр сортировки отходов Ecoservice в Вильнюсе. Этот пожар обошелся компании в миллионы.
„Один из самых больших пожаров в мире, вызванных возгоранием аккумулятора электромобиля, произошел в 2024 году в Южной Корее. По подсчетам, если загорается такой автомобиль, через минуту загорается стоящий рядом с ним. В Южной Корее на подземной стоянке сгорели 140 автомобилей, пострадали 22 человека. Этот пожар 10 часов тушили 170 пожарных-спасателей“, – рассказал Рачкаускас.
По словам экспертов, пожары, вызванные возгоранием литий-ионных аккумуляторов, потушить очень непросто. Внутренняя температура горения тих аккумуляторов составляет около 1500 градусов. Пр температуре 1300 градусов плавится сталь, поэтому нетрудно представить, какую угрозу таит такой пожар.
„Температура во время горения литий-ионных аккумуляторов может достигать 2700 градусов, все зависит от мощности аккумулятора. Например, большие аккумуляторы электромобилей, особенно если накладывается вся химическая реакция или сразу горят несколько аккумуляторов, при горении могут привести к такой температуре“, – сказал эксперт.
По его словам, важно сразу же купить специальным огнетушитель, хотя бы двухлитровый, если вы купили электросамокат или электромобиль.
„Важно понять, что литий-ионные аккумуляторы не тушат – их только охлаждают, т.е. останавливают термальную реакцию внутри аккумулятора. Сам процесс горения происходит внутри батареи, поэтому воздействие воды извне или других обычных средств тушения возгорание не остановят. Даже если мы нальем воды, батарея не перестанет гореть, поскольку ее внутренние компоненты защищены от воды, а химическая реакция будет продолжаться“, – сказал Рачкаускас.
По его словам, если на такой аккумулятор во время горения лить воду, может образоваться водородсодержащий или угарный газ, а эти газы легко воспламеняются и могут вызвать дополнительные взрывы. Если у вас нет специальных средств для тушения таких аккумуляторов - как можно скорее покиньте помещение.
Чтобы избежать взрывов таких батарей, рекомендуется строго соблюдать правила их зарядки. Во-первых, батареи нельзя оставлять заряжаться без присмотра, заряжать их надо в таком месте, где мало легковоспламеняющихся материалов.
Важно знать, что литий-ионные аккумуляторы можно заряжать, только когда они полностью остыли. Рекомендуется не заряжать их до конца, лучше всего - до 80%.
По словам Рачкаускаса, лучше всего с профилактикой таких пожаров справляются испанцы. В Испании продавцы электромобилей обязаны информировать покупателей обо всех рисках и средствах защиты. В Испании, если вы покупаете электросамокат, вам всегда предлагают купить специальную сумку для зарядки аккумулятора, которая в случае возгорания батареи не дает распространяться пожару.
„Продавцы в Литве тоже должны позаботиться об информировании покупателей. Достаточно брошюры с описанием возможных угроз, средств безопасности и указанием, что делать с неиспользуемым аккумулятором. Литий-ионные аккумуляторы бывают разными. Например, литий-железо-фосфатный аккумулятор отличается более низкими воспламеняющимися качествами. Продавец точно знает, что он продает поэтому должен должным образом информировать клиентов“, – сказал Рачкаускас.
По его словам, часто продавцы не разделяют литиевые и литий-ионные аккумуляторы и вводят покупателей в заблуждение. Это разные виды аккумуляторов, представляющих разную угрозу. Литий-ионные аккумуляторы относятся к классу самых опасных – B класса.
Эксперт сказал, что лекции о пожарной безопасности приходится читать и лесничим, ведь они находят в лесу немало литиевых аккумуляторов. Рачкаускас считает, что когда люди поймут опасность таких аккумуляторов, у них пропадет желание бросать их где попало.
„Когда литий-ионные аккумуляторы оказываются в лесах, они разлагаются, выделяя ядовитые вещества, загрязняющие почву и грунтовые воды. А в контейнерах с коммунальными отходами процесс разложения отличается – там происходят химические и термические реакции, мусор нагревается. Если такой аккумулятор оказывается на глубине 1–5 м, со временем он может перегреться, загореться и привести к большим пожарам, которые очень сложно потушить. В данном случае в заложниках оказываются компании по утилизации отходов“, – заметил специалист.
Памятка владельцам электромобилей, электросамокатов, сигвеев и т.д.:
покупайте эти транспортные средства только у сертифицированных продавцов;
перед использованием внимательно прочитайте инструкцию;
перед зарядкой аккумулятора проверьте, не повреждены ли провода, сам аккумулятор или розетка;
используйте лишь оригинальное зарядное устройство, достаньте прибор из упаковки, поставьте на невоспламеняющуюся поверхность;
не кладите поверх заряжающегося аккумулятора другие вещи, не оставляйте его без присмотра, не оставляйте заряжаться на ночь;
не доверяйте зарядку прибора малолетним детям;
при транспортировке аккумулятора и его зарядного устройства смотрите, чтобы не сгибались и не заламывались провода.