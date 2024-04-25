"Инвестируй в Литве": за 7 лет от инвестиций в Литве отказались 20 потенциальных инвесторов

"С 2016 до 2023 года мы потеряли 20 инвесторов, поскольку не могли предложить им подходящий участок или инфраструктуру. У нас мог появиться этот завод, но нам нечего было предложить инвестору, и он ушел", – сказал 24 апреля журналистам гендиректор "Инвестируй в Литве" Элиюс Чивилис.

Агентство представило вехи развития, которые до 2050 года помогли бы Литве достигнуть экономического уровня Северных стран Европы.

В них сказано, что страна должна развивать участки и здания, необходимые для производства, расширять свободные экономические зоны. По данным "Инвестируй в Литве", стране не хватает развитых больших участков – больше 20 га.