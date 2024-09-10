Инвестиции на сумму почти 57 млн и 600 рабочих мест: в Кедайняй открывают новый завод

Завод в Кедайняй - седьмой и самый прогрессивный завод Pon.Bike, отвечающий высшим стандартам устойчивости и чистого производства. Другие заводы работают в Нидерландах, Германии, США и Бразилии.

Янко ван дер Хейден сказал Delfi“ сказал, что компания искала место для завода в разных странах Европы, но сделала выбор в пользу Литвы за ее стабильность.

Кедайняй находится в центре Литвы, а в СЭЗ есть все, что нам нужно. Наш завод занимает 40 000 кв. м, поэтому нам нужен был большой участок с хорошей инфраструктурой и сообщением. Кедайняй находится недалеко от Каунаса – второго по величине города Литвы, это важный фактор для привлечения работников.