Инвестиции компании ESO за девять месяцев составили более 200 млн евро

По данным ESO, растущий спрос на последнюю услугу частично связан с растущей популярностью электромобилей и установкой частных зарядных станций, а также солнечных электростанций.

По данным компании, за первые три квартала текущего года было подключено более 41 тыс. потребителей, а выделенная мощность электроэнергии повышалась более чем в 19 тыс. случаев.

"Стремительное развитие электросети и одновременное увеличение инвестиций произошло главным образом за счет роста числа подключения новых потребителей и увеличения выделенной мощности электроэнергии. По этим причинам за отчетный период было построено около 721 км новых линий электропередачи, что на 124 км больше, чем в прошлом году. Для того, чтобы некоторые пользователи могли подключиться к сети или увеличить выделенную мощность электроэнергии на свои дома, часть сети придется реконструировать", – цитируется глава ESO Ренальдас Радвила в пресс-релизе.

По данным ESO, целых 67,1% инвестиций компании в этом году были направлены ​​на развитие электросети.

По подсчетам, инвестиции в развитие распределительной электросети за девять месяцев текущего года составили 132,9 млн евро, что на 64,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Большая часть инвестиций ESO – 62,9 млн евро – за отчетный период была направлена на реконструкцию сети, в ходе которой было обновлено 685 км линий электропередачи.

Основная часть, целых 95%, реконструирована путем прокладки подземных кабелей.

Инвестиции увеличивались и за счет продолжающейся установки смарт-счетчиков – за указанный период на это было выделено 31,9 млн евро, что на целых 22,4 млн евро больше, чем за аналогичный период прошлого года. С начала года по конец сентября было установлено более 400 тыс. смарт-счетчиков, а в прошлом году их установка началась только в июле, когда было установлено более 210 тыс. устройств учета.

По данным ESO, еще 18 млн евро за первые девять месяцев этого года были инвестированы в цифровизацию управления сетью и предоставляемых услуг.