2024.07.09 14:56

INTUS Windows LT построит еще один завод в Шяуляе: будут искать около 150 специалистов

 
ELTA
ru.DELFI.lt
INTUS Windows LT
INTUS Windows LT
ФОТО: Įmonės nuotr.

Производитель окон и дверей INTUS Windows LT построит еще один завод в Шяуляе.

Как указано в распространенном во вторник сообщении, около 150 специалистов будут работать в новых производственных помещениях площадью 13 тыс. квадратных метров. Строительные работы планируется начать в этом году, а начало эксплуатации завода ожидается в середине 2025 года.

„В Литве мы чувствуем, что у нас идеальные условия для роста. Здесь мы нашли достаточное количество специалистов, удобное логистическое расположение и хорошую бизнес-среду. Наше решение о дальнейшем расширении производственных мощностей было обусловлено стабильно растущим спросом и желанием еще больше увеличить предложение нашей продукции на рынок США“, - цитируется в сообщении генеральный директор INTUS Windows LT Каролис Григалюс.

Первый завод по производству INTUS Windows в Шяуляе начал работу в 2018 году. В настоящее время здесь работает около 400 человек.

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