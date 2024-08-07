2024.08.07 16:34

Инспекторы проверили вагончик с пиццами в Каунасе – деятельность остановлена

 
ru.DELFI.lt

2 августа инспекторы Каунасского отделения Государственной продовольственно-ветеринарной службы (ГПВС) проверили вагончик, в котором готовили пиццу Fast pizza BARBECUE (Каунасский район, деревня Девогала), принадлежащий ЗАО Ausiva. Во время проверки были установлены грубые нарушения. Решением ГПВС, 6 августа деятельность этого места была остановлена.

Инспекторы ГПВС установили, что в вагончике нет горячей воды, холодная вода течет в одну мойку, емкости для воды грязные. В вагончике не было даже морозилки для хранения замороженных продуктов.

Во время проверки выяснили, что нарушены правила гигиены во всем вагончике: пол грязный, все покрыто жиром, вентиляция грязная, грязные разделочные доски, одежда работников хранится не по правилам, нет средств для дезинфекции рук.

Грязь нашли и при осмотре оборудования, холодильников, печей, полок. Ответственные лица не предъявили медицинские книжки работников, свидетельства об окончании курсов по гигиене. Выявлены и другие нарушения.

После того как компания устранит нарушения, будет проведена повторная оценка.

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