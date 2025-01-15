2025.01.15 11:30

Инспекция труда: в 2024 году Комиссия по трудовым спорам помогла работникам вернуть почти 15 млн евро

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Valstybinė darbo inspekcija
Valstybinė darbo inspekcija
ФОТО: Julius Kalinskas | DELFI / Julius Kalinskas

За прошлый год Комиссии по трудовым спорам (КТС) помогли работникам, вовлеченным в конфликты в трудовых отношениях, вернуть почти 15 млн евро, сообщает Государственная инспекция труда.

„В 2024 году КТС приняли решения о выплатах в размере 15 037 421,83 евро, из которых 14 753 426,34 евро было выплачено в пользу работников, а 283 995,49 евро – в пользу работодателей. Эти цифры наглядно показывают, что интересы работников доминируют в спорах, а деятельность КТС приобретает исключительно важное значение в обеспечении надлежащей защиты нарушенных прав“, - говорится в сообщении инспекции.

По оценкам, в прошлом году в КТС поступило чуть более 9,5 тыс. обращений и рассмотрено почти 9,4 тыс. дел.

„Такое количество решений свидетельствует не только о растущем доверии работников к КТС, но и о растущем многообразии проблем рынка труда“, - цитируется в сообщении Ирина Янукявичене, начальник отдела организации работы КТС.

По данным Государственной инспекции труда, КТС действуют по всей Литве, и их решения распространяются на каждый регион. Указывается, что в 2024 году каждая КТС рассмотрела в среднем почти 400 заявлений.

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