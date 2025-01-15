Инспекция труда: в 2024 году Комиссия по трудовым спорам помогла работникам вернуть почти 15 млн евро

„В 2024 году КТС приняли решения о выплатах в размере 15 037 421,83 евро, из которых 14 753 426,34 евро было выплачено в пользу работников, а 283 995,49 евро – в пользу работодателей. Эти цифры наглядно показывают, что интересы работников доминируют в спорах, а деятельность КТС приобретает исключительно важное значение в обеспечении надлежащей защиты нарушенных прав“, - говорится в сообщении инспекции.

По оценкам, в прошлом году в КТС поступило чуть более 9,5 тыс. обращений и рассмотрено почти 9,4 тыс. дел.