Инициировано банкротство ресторана Jurgis ir drakonas: была надежда, что выдержим

Об этом 26 февраля она сообщила в Facebook.

„Всегда можно встать и идти вперед!

Я знаю, что сделала все, что могла – и даже больше. Но всему есть предел. Больше года прошло в стрессе, без сна, без зарплаты и с бесконечными проблемами. После этого я поняла: иногда надо остановиться. И сделать это вовремя.

Я благодарю за весь опыт на этом пути – от починки печки до приготовления пиццы, от важности идеи до силы команды. Я поняла, как хорошо быть свободной и как важно быть верной своим ценностям – даже если иногда кажется, что не все играют „чисто“. И да, налоги – это ответственность, а не препятствие.

Я верила, что мы можем устоять. Но обязательства слишком велики, чтобы их можно было преодолеть.