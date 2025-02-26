Инициировано банкротство ресторана Jurgis ir drakonas: была надежда, что выдержим

Об этом 26 февраля она сообщила в Facebook.
„Всегда можно встать и идти вперед!
Я знаю, что сделала все, что могла – и даже больше. Но всему есть предел. Больше года прошло в стрессе, без сна, без зарплаты и с бесконечными проблемами. После этого я поняла: иногда надо остановиться. И сделать это вовремя.
Я благодарю за весь опыт на этом пути – от починки печки до приготовления пиццы, от важности идеи до силы команды. Я поняла, как хорошо быть свободной и как важно быть верной своим ценностям – даже если иногда кажется, что не все играют „чисто“. И да, налоги – это ответственность, а не препятствие.
Я верила, что мы можем устоять. Но обязательства слишком велики, чтобы их можно было преодолеть.
Во время карантина я брала кредиты, чтобы сохранить рабочие места. Мы были членами и послами „Белой волны“ – главное прозрачность. Мы поддерживали врачей во время пандемии, интегрировали беженцев, кормили тех, кто не мог быть гостем“, – писала Бложене.
Она заметила, что сначала закрыли рестораны, которые не приносили прибыли, „делали все, что могли“.
„Но некоторые решения исправить нельзя иным способом - только закрытием. Поэтому мы должны инициировать банкротство. Не потому что не пытались, не потому что сдались – а потому что не можешь создавать будущее, если за спиной ноша из прошлого“, – заметила она и прибавила, что „о работниках позаботиться государство“.
„Не надо искать виноватых – да, налоговое бремя велико, да, НДС душит, но если государство так решило – пусть будет так. Я сосредотачиваюсь на том, что будет дальше.
Я не чувствую себя пораженной. Я чувствую себя непобедимой. Поскольку сейчас я точно знаю, видела и испытала все. И могу поделиться этим опытом с другими“, – пишет Бложене.
На странице Jurgis ir drakonas в фейсбуке сказано, что закрываются также рестораны Brooklyn Brothers и Detroito sesės.
Ресторанами управляла компания Burokėlis ir krapas. По данным Rekvizitai.lt, в компании работали 49 человек, средняя зарплата была 1024 евро „на бумаге“.
Компания в 2023 г. понесла убытки на сумму 100 000 евро, в 2022 г. убытки составили 49 000 евро. Финансового отчета за 2024 г еще нет.
По данным Центре реестра, 50% акций Burokėlis ir krapas принадлежат компании Beatos virtuvė, главный акционер которой - сестра Бложене Беата Никольсон. 40% акций принадлежали Бложене, а 10% – T.Никольсону.
Delfi с Бложене связаться не удалось.
Президент Литовской ассоциации гостиниц и ресторанов Эвалда Шишкаускене сказала, что закрытие этой компании - продолжение ситуации, сложившейся в секторе.
„Статистика показывает сплошные банкротства. Где всей сети, где 3-5 ресторанов сети. Закрывается бизнес и в регионах, вы этого не видите. <...>
Это нереальное падение. Цифры диктуют такой прогноз. Прибыльность заведений общепита составляет 0-1%. Сколько могут держаться такие компании?“, – вопрошала онаji.
По ее словам, причины три: большие налог, рост НДС, рост зарплат и минимальной зарплаты, а также подорожание сырья на 62%.
„Я уже не говорю о росте цен на электричество и скачки цен на энергоресурсы“, – сказала она, заметив, что еще одна причина - не восстановился поток туристов.
„Он на 25% ниже“, – сказала Шишкаускене.