2024.04.24 14:56

Инициатива Минфина: банковские услуги могут подешеветь на треть

 
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ФОТО: DELFI / Julius Kalinskas

В последнее время коммерческие банки в Литве сообщают о повышении тарифов за обналичивание средств, поэтому Минфин предлагает решение для снижения бремени жителей. Правительство одобрило поправки к закону о платежах, подготовленные Минфином и Центробанком, которые позволят на треть – до 1 евро – снизить цену на базовую корзину услуг при сохранении 50% скидки для малоимущих.

Предполагается, что минимальная корзина услуг должна удовлетворять потребности 90% жителей.

"Базовая корзина услуг должна не только быть доступна для всех, но и иметь предохранители - цена на нее не должна расти.

Базовая корзина должна быть доступна обществу, ее стоимость не будет меняться в течение трех лет. Более дешевые и доступные услуги кредитных ведомств - это необходимость, актуальная для всех", – сказала глава Минфина Гинтаре Скайсте.

В законе предлагается фиксировать максимальные налоги и связать их с минимальной зарплатой.

В таком случая базовая корзина услуг будет стоить 1 евро (сейчас это 1,47 евро). Также предлагается расширить круг кредитных ведомств, которые должны предоставлять услугу базовой корзины.

"Мы также выступаем за поощрение финансовой грамотности людей и бизнеса. Бизнес также получит необходимые услуги – будет создан сайт для сравнения стоимости услуг кредитных ведомств, его данными сможет пользоваться малый бизнес при выборе поставщика услуг", – отметила Скайсте.

Этот проект парламент должен рассмотреть во время весенней сессии. Если он будет принят, новшества вступят в силу с 1 января 2025 г.

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