Инициатива Минфина: банковские услуги могут подешеветь на треть

Предполагается, что минимальная корзина услуг должна удовлетворять потребности 90% жителей.

"Базовая корзина услуг должна не только быть доступна для всех, но и иметь предохранители - цена на нее не должна расти.

Базовая корзина должна быть доступна обществу, ее стоимость не будет меняться в течение трех лет. Более дешевые и доступные услуги кредитных ведомств - это необходимость, актуальная для всех", – сказала глава Минфина Гинтаре Скайсте.

В законе предлагается фиксировать максимальные налоги и связать их с минимальной зарплатой.

В таком случая базовая корзина услуг будет стоить 1 евро (сейчас это 1,47 евро). Также предлагается расширить круг кредитных ведомств, которые должны предоставлять услугу базовой корзины.