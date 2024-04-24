Инициатива Минфина: банковские услуги могут подешеветь на треть

Предполагается, что минимальная корзина услуг должна удовлетворять потребности 90% жителей.
"Базовая корзина услуг должна не только быть доступна для всех, но и иметь предохранители - цена на нее не должна расти.
Базовая корзина должна быть доступна обществу, ее стоимость не будет меняться в течение трех лет. Более дешевые и доступные услуги кредитных ведомств - это необходимость, актуальная для всех", – сказала глава Минфина Гинтаре Скайсте.
В законе предлагается фиксировать максимальные налоги и связать их с минимальной зарплатой.
В таком случая базовая корзина услуг будет стоить 1 евро (сейчас это 1,47 евро). Также предлагается расширить круг кредитных ведомств, которые должны предоставлять услугу базовой корзины.
"Мы также выступаем за поощрение финансовой грамотности людей и бизнеса. Бизнес также получит необходимые услуги – будет создан сайт для сравнения стоимости услуг кредитных ведомств, его данными сможет пользоваться малый бизнес при выборе поставщика услуг", – отметила Скайсте.
Этот проект парламент должен рассмотреть во время весенней сессии. Если он будет принят, новшества вступят в силу с 1 января 2025 г.