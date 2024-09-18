Имущественный банк выставит на торги объекты неподалеку от набережной Нерис и башни Гедиминаса

Сообщается, что стартовая стоимость помещений, расположенных на первом этаже, составит 1 422 150 евро, а помещений на верхних этажах – 2 574 150 евро.

По данным Имущественного банка, площадь помещений на верхних этажах составляет почти 2000 кв. м., этой части здания принадлежит участок земли площадью почти 0,15 га. Помещения на первых этажах занимают площадь почти 1030 кв. м, им принадлежит участок площадью 0,08 га.