Имущественный банк выставит на торги объекты неподалеку от набережной Нерис и башни Гедиминаса

Сообщается, что стартовая стоимость помещений, расположенных на первом этаже, составит 1 422 150 евро, а помещений на верхних этажах – 2 574 150 евро.
По данным Имущественного банка, площадь помещений на верхних этажах составляет почти 2000 кв. м., этой части здания принадлежит участок земли площадью почти 0,15 га. Помещения на первых этажах занимают площадь почти 1030 кв. м, им принадлежит участок площадью 0,08 га.
„Этот район смело можно назвать центром притяжения – рядом башня Гедиминаса, Кафедральная площадь, благоустроенная набережная Нерис с развитой пешеходной и велосипедной инфраструктурой, работают кафе.
Неподалеку – центральный деловой район Вильнюса“, — говорит директор отдела продаж Имущественного банка Гуода Гураускайте.
Она подчеркивает, что объект предоставляет широкие возможности для развития. В генплане города предусмотрено развитие как коммерческих, так и жилых проектов.