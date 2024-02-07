Имущественный банк выставит на продажу недвижимость на сумму свыше 120 млн евро

Министерство финансов уже утвердило инвестиционный план Имущественного банка на 2024-2033 гг. В ближайшие четыре года инвестиции в централизованно управляемую государством недвижимость составят около 300 млн евро.

Средства на инвестиции будут выделяться из нескольких невзаимосвязанных источников – за счет продажи ненужного государству неэффективного имущества с привлечением поддержки ЕС и различных программ, а также средств, переодолженных Имущественному банку государством.

Наиболее значимый проект на этот период – переустройство квартала А. Гоштауто. Помимо этого, в течение следующих 4 лет Имущественный банк планирует реализовать еще три проекта на сумму более 10 млн евро и семь – стоимостью более 5-8 млн евро.