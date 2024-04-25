Имущественный банк выставит на аукцион часть здания Службы охраны руководства

"Эксклюзивный объект в центре Вильнюса, мы надеемся, привлечет инвесторов. По своему первоначальному и исторически сложившемуся назначению это – жилое здание. Хотя в последнее время помещения использовались в качестве административных, нельзя исключать вероятность того, что новый владелец сможет в будущем использовать их по историческому назначению", – заявила в пресс-релизе руководитель отдела продаж Имущественного банка Гуода Гураускайте.

"Помещения светлые, имеют много окон и даже 21 балкон. Подобных объектов в центральной части города на данный момент на рынке не так много. Объект открывает отличные возможности для развития, так как находится в стратегически удобном месте, недалеко от площади Лукишкю, проспекта Гедиминаса и горы Таурас", — добавила она.