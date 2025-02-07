Имущественный банк в январе продал недвижимости более чем на 3 млн евро

„По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в январе провели на 12 проц. больше аукционов. Это свидетельствует о том, что рынок активен с самого начала года и спрос на недвижимость не остановился. (…) Уже сейчас видно, что нас ждет активный и интенсивный 2025 год, учитывая, что мы планируем предложить рынку на продажу не менее 500 объектов“, — цитируется в сообщении директор отдела продаж Имущественного банка Гуода Гураускайте.
Среди проданных в январе объектов – квартиры, административные помещения, коммерческие здания и их части. Кроме того, сообщается, что значительная часть проданного имущества состояла из объектов, унаследованных государством по всей Литве. Такое имущество было продано на 47 аукционах. По данным Имущественного банка, средства, вырученные на этих аукционах, поступают в государственный бюджет.
Сообщается, что на аукционе в январе была продана и первая в этом году дорогостоящая недвижимость. Административные помещения, расположенные на улице Калварию в Вильнюсе, были проданы за 990 тыс. евро. Вырученные средства планируется направить на финансирование реновационных проектов Имущественного банка.
По данным Имущественного банка, в 2025 году планируется предложить рынку более 30 объектов недвижимости стоимостью более 250 тыс. евро. Общая стоимость этого имущества составляет около 21 млн евро.