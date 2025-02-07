Имущественный банк в январе продал недвижимости более чем на 3 млн евро

„По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в январе провели на 12 проц. больше аукционов. Это свидетельствует о том, что рынок активен с самого начала года и спрос на недвижимость не остановился. (…) Уже сейчас видно, что нас ждет активный и интенсивный 2025 год, учитывая, что мы планируем предложить рынку на продажу не менее 500 объектов“, — цитируется в сообщении директор отдела продаж Имущественного банка Гуода Гураускайте.