Имущественный банк предложит объекты на сумму 30 млн евро: один из них – в Неринге

По словам представителя Имущественного банка Гуоды Гураускайте, в этом году будут проданы самые разные объекты – от административных до рекреационных. Активность рынка показали результаты 2024 года – Имущественный банк получил за счет продаж на 36% средств больше, чем планировал.

„На торги в этом году выставят немало административных и жилых объектов, находящихся в разных частях Литвы“, – сказала представитель компании.

Рынку представят немало эксклюзивных объектов. Например, в Вильнюсе, рядом с Павильняйским региональным парком продают оранжерею с участком земли в 1 га. Кроме того, административное здание на ул. Гележинё Вилко с частью земли – общая площадь больше 2000 кв. м.