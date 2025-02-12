2025.02.12 15:54

Имущественный банк предложит объекты на сумму 30 млн евро: один из них – в Неринге

 
ru.DELFI.lt
Turto bankas
Turto bankas
ФОТО: Žygimantas Gedvila

Государственная компания Имущественный банк намерена продать в этом году не меньше 500 объектов недвижимости на сумму около 30,6 млн евро. Из них 33 объекта будут стоить больше 250 000 евро. На полученные деньги будут обновлять государственную недвижимость.

По словам представителя Имущественного банка Гуоды Гураускайте, в этом году будут проданы самые разные объекты – от административных до рекреационных. Активность рынка показали результаты 2024 года – Имущественный банк получил за счет продаж на 36% средств больше, чем планировал. 

„На торги в этом году выставят немало административных и жилых объектов, находящихся в разных частях Литвы“, – сказала представитель компании.

Рынку представят немало эксклюзивных объектов. Например, в Вильнюсе, рядом с Павильняйским региональным парком продают оранжерею с участком земли в 1 га. Кроме того, административное здание на ул. Гележинё Вилко с частью земли – общая площадь больше 2000 кв. м. 

Потенциальных покупателей наверняка привлекут объекты у Балтийского моря, в Неринге, на ул. Скруздинес. Это рыбацкий дом начала ХХ века.

В престижной части старого города Каунаса, на ул. Вильняус, 72A, продают административное здание с потолками высотой 3,22 м. В центре Клайпеды, на ул. Х.Манто, 37, будет продан исторический объект, а в Друснининкай – комплекс известных вилл на ул. Майронё.

В прошлом году Имущественный банк продал 521 объект, за них получили млн евро. 

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