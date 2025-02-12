Имущественный банк предложит объекты на сумму 30 млн евро: один из них – в Неринге

По словам представителя Имущественного банка Гуоды Гураускайте, в этом году будут проданы самые разные объекты – от административных до рекреационных. Активность рынка показали результаты 2024 года – Имущественный банк получил за счет продаж на 36% средств больше, чем планировал.
„На торги в этом году выставят немало административных и жилых объектов, находящихся в разных частях Литвы“, – сказала представитель компании.
Рынку представят немало эксклюзивных объектов. Например, в Вильнюсе, рядом с Павильняйским региональным парком продают оранжерею с участком земли в 1 га. Кроме того, административное здание на ул. Гележинё Вилко с частью земли – общая площадь больше 2000 кв. м.
Потенциальных покупателей наверняка привлекут объекты у Балтийского моря, в Неринге, на ул. Скруздинес. Это рыбацкий дом начала ХХ века.
В престижной части старого города Каунаса, на ул. Вильняус, 72A, продают административное здание с потолками высотой 3,22 м. В центре Клайпеды, на ул. Х.Манто, 37, будет продан исторический объект, а в Друснининкай – комплекс известных вилл на ул. Майронё.
В прошлом году Имущественный банк продал 521 объект, за них получили млн евро.