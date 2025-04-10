IKI опровергает обвинения в торговле яйцами, не соответствующими стандартам ЕС

„В данном конкретном случае мы хотели бы обратить внимание на яйца с белой скорлупой класса А марки KVOCHKA, поставляемые украинским производителем ЗАО ICECO, которые реализуются в торговой сети Palink (IKI). Ни маркировка самих яиц, ни товарная упаковка не соответствуют требованиям маркировки ЕС, не представляется возможным определить способ содержания птиц, от которых получены эти яйца“, — говорится в заявлении ассоциации.

„Это вызывает обоснованные сомнения относительно качества этих яиц и их пригодности для употребления в пищу „, — отмечают в ассоциации.

В свою очередь представитель розничной сети Гинтаре Китове настаивает на том, что обвинения ассоциации беспочвенны.