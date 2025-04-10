IKI опровергает обвинения в торговле яйцами, не соответствующими стандартам ЕС

„В данном конкретном случае мы хотели бы обратить внимание на яйца с белой скорлупой класса А марки KVOCHKA, поставляемые украинским производителем ЗАО ICECO, которые реализуются в торговой сети Palink (IKI). Ни маркировка самих яиц, ни товарная упаковка не соответствуют требованиям маркировки ЕС, не представляется возможным определить способ содержания птиц, от которых получены эти яйца“, — говорится в заявлении ассоциации.
„Это вызывает обоснованные сомнения относительно качества этих яиц и их пригодности для употребления в пищу „, — отмечают в ассоциации.
В свою очередь представитель розничной сети Гинтаре Китове настаивает на том, что обвинения ассоциации беспочвенны.
„Мы сотрудничаем с украинскими поставщиками уже не первый год, и яйца маркируются в соответствии со всеми требованиями“, —заявила Китове.
„На этикетке упаковки яиц четко и понятно указана вся необходимая информация — как о стране происхождения, так и о методе выращивания“, — добавила она.
По словам представителя торговой сети, согласно действующим правилам, яйца, импортируемые из третьих стран, маркируются по-другому, поскольку на них нельзя наносить коды ЕС по способу содержания кур-несушек — цифры 1, 2, 3. Однако, по словам Китове, различная маркировка не означает, что продукция не соответствует требованиям ЕС.
„После проверки продукции нарушений не выявлено — на яйцах не указан номер способа содержания кур-несушек, что полностью соответствует требованиям регламента ЕС для импортной продукции. Маркировка импортных яиц строго регламентирована“, — сообщила представитель Iki.
В среду Литовская птицеводческая ассоциация сообщила, что уже обратилась к представителям IKI и Государственной продовольственно-ветеринарной службы по поводу