2025.04.10 07:06

IKI опровергает обвинения в торговле яйцами, не соответствующими стандартам ЕС

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Narvuose laikomų vištų kiaušiniai
Narvuose laikomų vištų kiaušiniai
ФОТО: Delfi montažas / Shutterstock

Литовская птицеводческая ассоциация предупреждает, что в магазинах сети IKI могут продаваться яйца, не соответствующие стандартам маркировки продукции, действующим в Евросоюзе (ЕС). Между тем, розничная сеть отвергает подобные обвинения и настаивает на том, что продукция соответствует всем требованиям качества.

„В данном конкретном случае мы хотели бы обратить внимание на яйца с белой скорлупой класса А марки KVOCHKA, поставляемые украинским производителем ЗАО ICECO, которые реализуются в торговой сети Palink (IKI). Ни маркировка самих яиц, ни товарная упаковка не соответствуют требованиям маркировки ЕС, не представляется возможным определить способ содержания птиц, от которых получены эти яйца“, — говорится в заявлении ассоциации.

„Это вызывает обоснованные сомнения относительно качества этих яиц и их пригодности для употребления в пищу „, — отмечают в ассоциации.

В свою очередь представитель розничной сети Гинтаре Китове настаивает на том, что обвинения ассоциации беспочвенны.

„Мы сотрудничаем с украинскими поставщиками уже не первый год, и яйца маркируются в соответствии со всеми требованиями“, —заявила Китове.

„На этикетке упаковки яиц четко и понятно указана вся необходимая информация — как о стране происхождения, так и о методе выращивания“, — добавила она.

По словам представителя торговой сети, согласно действующим правилам, яйца, импортируемые из третьих стран, маркируются по-другому, поскольку на них нельзя наносить коды ЕС по способу содержания кур-несушек — цифры 1, 2, 3. Однако, по словам Китове, различная маркировка не означает, что продукция не соответствует требованиям ЕС.

„После проверки продукции нарушений не выявлено — на яйцах не указан номер способа содержания кур-несушек, что полностью соответствует требованиям регламента ЕС для импортной продукции. Маркировка импортных яиц строго регламентирована“, — сообщила представитель Iki.

В среду Литовская птицеводческая ассоциация сообщила, что уже обратилась к представителям IKI и Государственной продовольственно-ветеринарной службы по поводу

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