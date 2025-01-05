2025.01.05 11:52

IKEA в Вильнюсе тестирует новую услугу

 
ru.DELFI.lt
„Ikea“
„Ikea“
ФОТО: Shutterstock

Те, кто побывал в магазине IKEA, не скрывают своего удивления: наконец-то оплачивать товары можно в кассах самообслуживания. Правда, на данный момент их всего две, сообщает портал MadeinVilnius. Но, как сообщают консультанты торгового центра, в ближайшее время количество касс самообслуживания увеличится.

В настоящее время две кассы самообслуживания находятся в тестовом режиме, в них дежурят консультанты. Покупатели тут же бросились пробовать это нововведение – ведь некоторые посетители уже привыкли пользоваться кассами самообслуживания в других торговых центрах и это позволяет существенно ускорить процесс совершения покупок.

По словам консультантов магазина, в ближайшее время должно появиться 12 таких касс. Они, как и посетители, тоже очень ждут перемен.

Кассы самообслуживания уже не новинка в магазинах IKEA, работающих в других странах Европы. Они работают уже 10 и более лет. Правда, делать покупки в них могут только покупатели, имеющие не более 15 позиций.

Опробовать новые кассы самообслуживания можно в столичном магазине IKEA.

Представители магазинов IKEA пока не предоставляют официальной информации о кассах самообслуживания.

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