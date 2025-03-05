Ikea изымает из продажи несколько товаров: важно вернуть, чтобы избежать опасности

„Компания Ikea проводит программу жесткого тестирования и оценки риска своей продукции, цель этих действий – обеспечение соответствия всем требованиям безопасности, законам и стандартам. Несмотря на эти усилия, было замечено, что из-за ошибки во время производства электрические вилки этих гирлянд не гарантируют устойчивости к влаге, это грозит ударом током. Безопасность - основной приоритет Ikea, поэтому компания отзывает эти товары с рынка“, – сказано в сообщении.
Гирлянды, которые следует вернуть, можно распознать по названиям, названиям трансформатора LED, дате на трансформаторе LED и названию вилки.
Список товаров:
Уличная гирлянда LEDLJUS, черная, 24 лампочки
Уличный осветительный занавес LED STRÅLA, звезды, 48 лампочек
Уличная гирлянда LED SVARTRÅ, черная, 12 лампочек
Уличная гирлянда LED UTSUND, черная, 24 лампочки
Бракованные трансформаторы LED ICPSH24-2-IL-1.
Даты бракованных трансформаторов LED ICPSH24-2-IL-1: 2138, 2141, 2148, 2209, 2215, 2224, 2231, 2236, 2320, 2326, 2332, 2336, 2347, 2409, 2413, 2421, 2423, 2424, 2426, 2434, 2437.
Бракованные вилки SYK-02F.
Бракованные гирлянды LED LEDLJUS STRÅLA, SVARTRÅ и UTSUND можно вернуть и получить назад деньги во всех магазинах IKEA. Чек не нужен. Возможен обмен товаров.
На других рынках отзывают следующие изделия (в странах Балтии их продавали до конца января 2024 г.):
Уличная гирлянда LEDLJUS, черная, 64 лампочек
Напольный светильник LED SOMMARLÅNKE, 100 см, песочного цвета, уличный
Уличная гирлянда LED SOMMARLÅNKE, разных цветов, 12 лампочек
Уличная гирлянда LED STRÅLA, мерцающая, золотая, 24 лампочки