Ikea изымает из продажи несколько товаров: важно вернуть, чтобы избежать опасности

„Компания Ikea проводит программу жесткого тестирования и оценки риска своей продукции, цель этих действий – обеспечение соответствия всем требованиям безопасности, законам и стандартам. Несмотря на эти усилия, было замечено, что из-за ошибки во время производства электрические вилки этих гирлянд не гарантируют устойчивости к влаге, это грозит ударом током. Безопасность - основной приоритет Ikea, поэтому компания отзывает эти товары с рынка“, – сказано в сообщении.