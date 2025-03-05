2025.03.05 12:08

Ikea изымает из продажи несколько товаров: важно вернуть, чтобы избежать опасности

 
ru.DELFI.lt
Parduotuvės pradėjo dirbti
Parduotuvės pradėjo dirbti
ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas

В среду магазин Ikea сообщил, что изымает из продажи некоторые уличные гирлянды. Представители Ikea призывают всех покупателей уличных гирлянд LED - LEDLJUS, STRÅLA, SVARTRÅ и UTSUND - не использовать их и вернуть в магазин, чтобы обменять товар или вернуть деньги за него.

„Компания Ikea проводит программу жесткого тестирования и оценки риска своей продукции, цель этих действий – обеспечение соответствия всем требованиям безопасности, законам и стандартам. Несмотря на эти усилия, было замечено, что из-за ошибки во время производства электрические вилки этих гирлянд не гарантируют устойчивости к влаге, это грозит ударом током. Безопасность - основной приоритет Ikea, поэтому компания отзывает эти товары с рынка“, – сказано в сообщении.

Гирлянды, которые следует вернуть, можно распознать по названиям, названиям трансформатора LED, дате на трансформаторе LED и названию вилки.

Список товаров:

  • Уличная гирлянда LEDLJUS, черная, 24 лампочки

  • Уличный осветительный занавес LED STRÅLA, звезды, 48 лампочек

  • Уличная гирлянда LED SVARTRÅ, черная, 12 лампочек

  • Уличная гирлянда LED UTSUND, черная, 24 лампочки

IKEA išima iš prekybos dalį LED lauko girliandų LEDLJUS, STRÅLA, SVARTRÅ ir UTSUND

Бракованные трансформаторы LED ICPSH24-2-IL-1.

Даты бракованных трансформаторов LED ICPSH24-2-IL-1: 2138, 2141, 2148, 2209, 2215, 2224, 2231, 2236, 2320, 2326, 2332, 2336, 2347, 2409, 2413, 2421, 2423, 2424, 2426, 2434, 2437.

Бракованные вилки SYK-02F.

IKEA išima iš prekybos dalį LED lauko girliandų LEDLJUS, STRÅLA, SVARTRÅ ir UTSUND

Бракованные гирлянды LED LEDLJUS STRÅLA, SVARTRÅ и UTSUND можно вернуть и получить назад деньги во всех магазинах IKEA. Чек не нужен. Возможен обмен товаров.

На других рынках отзывают следующие изделия (в странах Балтии их продавали до конца января 2024 г.):

  • Уличная гирлянда LEDLJUS, черная, 64 лампочек

  • Напольный светильник LED SOMMARLÅNKE, 100 см, песочного цвета, уличный

  • Уличная гирлянда LED SOMMARLÅNKE, разных цветов, 12 лампочек

  • Уличная гирлянда LED STRÅLA, мерцающая, золотая, 24 лампочки

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