Ignitis: возле магазинов Maxima в странах Балтии будет установлено около 300 точек зарядки электромобилей

По оценкам, на сегодняшний день в 5 городах Литвы возле магазинов розничной сети уже действуют 48 точек зарядки электромобилей. Самый большой зарядный парк возле магазина Maxima находится в Аникщяй, где действуют 22 точки зарядки для электромобилей, а в январе в Клайпеде установили 6 точек сверхбыстрой зарядки электромобилей.

Планируется расширение партнерства в Литве и в будущем путем установки еще десятка новых точек зарядки электромобилей на парковках магазинов.