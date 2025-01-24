Ignitis: возле магазинов Maxima в странах Балтии будет установлено около 300 точек зарядки электромобилей

По оценкам, на сегодняшний день в 5 городах Литвы возле магазинов розничной сети уже действуют 48 точек зарядки электромобилей. Самый большой зарядный парк возле магазина Maxima находится в Аникщяй, где действуют 22 точки зарядки для электромобилей, а в январе в Клайпеде установили 6 точек сверхбыстрой зарядки электромобилей.
Планируется расширение партнерства в Литве и в будущем путем установки еще десятка новых точек зарядки электромобилей на парковках магазинов.
„(...) разрабатывая сеть быстрой зарядки электромобилей, компания стремится быть там, где уже находится водитель электромобиля для удобства пользования услугой зарядки. Мы особенно ценим это значимое партнерство во всех странах Балтии и знаем, что нашим клиентам будет по пути“, — говорит руководитель департамента электромобильности Ignitis Эймантас Балта.
Между тем, в этом году в Латвии начнет работать 81 точка зарядки на парковках магазинов в 21 городе Латвии. А в Эстонии в ближайшие годы всего будут установлены 172 точки зарядки в 30 городах страны.