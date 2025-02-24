Ignitis сообщает, что должны сделать наследники жилья или продавшие его люди

Представитель компании Ignitis Андрюс Каваляускас обратил внимание на то, что если вы унаследовали объект, которому услуги предоставляет компания Ignitis, то важно в течение 14 дней заключить договор о поставках электричества на свое , а если вы продали объект – расторгнуть договор с поставщиком услуг.

По словам Каваляускаса, в случае смерти клиента компания не получает информацию из Центра реестра, поэтому поставщика должны информировать о смене обстоятельств наследники покойного. Оперативное информирование об утрате помогает избежать и таких неприятных ситуаций, как получение счета или информационных писем на имя покойного.