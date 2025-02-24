Ignitis сообщает, что должны сделать наследники жилья или продавшие его люди

Представитель компании Ignitis Андрюс Каваляускас обратил внимание на то, что если вы унаследовали объект, которому услуги предоставляет компания Ignitis, то важно в течение 14 дней заключить договор о поставках электричества на свое , а если вы продали объект – расторгнуть договор с поставщиком услуг.
По словам Каваляускаса, в случае смерти клиента компания не получает информацию из Центра реестра, поэтому поставщика должны информировать о смене обстоятельств наследники покойного. Оперативное информирование об утрате помогает избежать и таких неприятных ситуаций, как получение счета или информационных писем на имя покойного.
Если наследник не успел переписать договор на свое имя, поскольку документы на наследство еще оформляют, за услуги можно платить по старому коду - его можно найти в договоре или узнать, позвонив по номеру обслуживания клиентов Ignitis. Компания принимает звонки с понедельника по воскресенье с 7 до 22 часов.
Наследник с копией выписки из Центра реестра или свидетельством на наследство может заключить договор на сайте Ignitis - mano.ignitis.lt или позвонив по номеру +370 611 21802 или в отделении Ignitis.
Клиенты Ignitis, продав объект, должны расторгнуть договор, заключенный на свое имя. Для этого надо написать заявку, ее можно найти на сайте .