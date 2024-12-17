Ignitis и Elektrum Lietuva вернут жителям миллионные суммы, Enefit намерена обжаловать решение

Elektrum Lietuva отметила, что выполнит решение и часть обязательств уже выполнила. Кроме того, ее представители сказали, что сумма, указанная советом, неверна, потому что не все клиенты заплатили неустойку.

Ignitis неустойку у компаний не требовал, поэтому ему не надо ничего возвращать, а Enefit должен вернуть 3,6 млн. евро, Elektrum – 2,4 млн. евро.

„Совет сегодня принял решения по делу всех поставщиков электроэнергии – ЗАО Ignitis, (...) Elektrum Lietuva и (...) Enefit – о возврате 8,3 млн. евро бытовым потребителям, малым и микропредприятиям, (...) к которым в различных формах применялся платеж за расторжение договора“, – заявил журналистам в понедельник председатель ГСРЭ Ренатас Поцюс.

Компания Ignitis также отметила, что уже выполняет это решение совета и уже вернула около 500 000 евро.

Между тем Enefit заявила, что не согласна с решением совета о возвращении денег микропредприятиям.

„Это решение представляет угрозу как для нашей компании, так и для стабильности всего рынка энергетики. И совет, и Минэнерго в октябре 2021 г письменно указали, что условие требования неустойки в наших договорах отвечает законам. Однако в начале этого года позиция совета внезапно изменилась“, – сказал глава Enefit Витянис Коризна.

Он сказал, что компания, вероятно, обратится в суд. Коризна также отметил, что указанная сумма неверна, так как компания не получала эти деньги.