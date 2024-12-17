Ignitis и Elektrum Lietuva вернут жителям миллионные суммы, Enefit намерена обжаловать решение

„Совет сегодня принял решения по делу всех поставщиков электроэнергии – ЗАО Ignitis, (...) Elektrum Lietuva и (...) Enefit – о возврате 8,3 млн. евро бытовым потребителям, малым и микропредприятиям, (...) к которым в различных формах применялся платеж за расторжение договора“, – заявил журналистам в понедельник председатель ГСРЭ Ренатас Поцюс.
Ignitis неустойку у компаний не требовал, поэтому ему не надо ничего возвращать, а Enefit должен вернуть 3,6 млн. евро, Elektrum – 2,4 млн. евро.
Elektrum Lietuva отметила, что выполнит решение и часть обязательств уже выполнила. Кроме того, ее представители сказали, что сумма, указанная советом, неверна, потому что не все клиенты заплатили неустойку.
Представители компании указали, что получили всего 70 000 евро, их вернут.
Компания Ignitis также отметила, что уже выполняет это решение совета и уже вернула около 500 000 евро.
Между тем Enefit заявила, что не согласна с решением совета о возвращении денег микропредприятиям.
„Это решение представляет угрозу как для нашей компании, так и для стабильности всего рынка энергетики. И совет, и Минэнерго в октябре 2021 г письменно указали, что условие требования неустойки в наших договорах отвечает законам. Однако в начале этого года позиция совета внезапно изменилась“, – сказал глава Enefit Витянис Коризна.
Он сказал, что компания, вероятно, обратится в суд. Коризна также отметил, что указанная сумма неверна, так как компания не получала эти деньги.
По словам Поцюса, часть так называемых резервационных и других платежей применялась к договорам, заключенным с 15 июля 2021 года по 31 июля 2023 года, а также после решения клиентов о смене поставщика.