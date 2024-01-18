Ignitis grupė выиграла второй тендер на строительство ветропарка в Эстонии

"Финансовых обязательств пока нет, кроме первоначального взноса, проект начнет работать в 2035 г., это достаточно длительный срок, инвестиции отвечают стратегии компании.

Я думаю, что компания оценила свои возможности, диверсификацию рисков и приняла решение участвовать в этом тендере", – сказала министр финансов в правительстве в среду.

В среду стало известно, что Ignitis renewables, дочерняя компания Ignitis grupė, совместно с фондом Growth Markets Fund II под управлением Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), представившие предложение на сумму 1,16 млн евро, были объявлены победителями прав на строительство морского ветропарка Liivi 1 в территориальном море Эстонии.

В декабре компания вместе с CIP выиграла право на строительство парка Liivi 2 в территориальных водах.