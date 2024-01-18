Ignitis grupė выиграла второй тендер на строительство ветропарка в Эстонии

"Финансовых обязательств пока нет, кроме первоначального взноса, проект начнет работать в 2035 г., это достаточно длительный срок, инвестиции отвечают стратегии компании.
Я думаю, что компания оценила свои возможности, диверсификацию рисков и приняла решение участвовать в этом тендере", – сказала министр финансов в правительстве в среду.
В среду стало известно, что Ignitis renewables, дочерняя компания Ignitis grupė, совместно с фондом Growth Markets Fund II под управлением Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), представившие предложение на сумму 1,16 млн евро, были объявлены победителями прав на строительство морского ветропарка Liivi 1 в территориальном море Эстонии.
В декабре компания вместе с CIP выиграла право на строительство парка Liivi 2 в территориальных водах.
"Этот проект является частью ранее выигранного тендера на соседний участок, дополнением, которое сделает проект более эффективным с точки зрения реализации. Я бы рассматривала это скорее как продолжение того проекта", – сказала Г. Скайсте.
Ignitis Renewales также приобрела право на строительство одной из двух морских ветряных электростанций мощностью 700 мегаватт в Литве.
Во втором тендере, как заявили представители компании, компания участвовать не намерена, поскольку в ее стратегических интересах – два морских энергетических проекта в странах Балтии.
Производство электроэнергии в Литве с помощью морского ветра планируется начать в 2030 г., между тем в Эстонии планируется реализовать проект электростанции примерно в 2035 г.