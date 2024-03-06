Ignitis grupė в прошлом году перечислила в госбюджет 554 млн евро

"Успешно реализуемая стратегия компании с целью создания 100 проц. зеленой и безопасной энергетической системы для нынешнего и будущих поколений позволяет увеличить финансовую выгоду для государства и всех его граждан. Сумма налогов и дивидендов, которые мы уплачиваем в госбюджет в течение года, с каждым годом значительно растет – в 2020 году она достигла 239,4 млн евро, а в 2023 году уже 554,1 млн евро", - указывает в сообщении глава Ignitis grupė Дарюс Майкштенас.

Прямые налоги группы, такие как налог на прибыль, недвижимость и другие, а также доля государства в дивидендах, составляют около 151 млн. евро. Из этой суммы почти 70 млн. евро – это дивиденды, которые группа выплатила в течение прошлого года.

НДС и акцизы, перечисленные группой в государственный бюджет за 2023 год, составляют около 334 млн евро. Налоги сотрудников в прошлом году составили около 67 млн евро.