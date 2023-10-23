Ignitis grupė снова берет в долг крупную сумму

Кредит будет использован для оборотного капитала и обеспечения ликвидности группы, сообщила группа через фондовую биржу Nasdaq Vilnius .

Совет группы во вторник одобрил намерение занять 50 миллионов евро у лондонского филиала Citibank, предусматривая бессрочный и необязательный лимит, без дополнительных мер, обеспечивающих выполнение обязательств.

Также было принято решение о продлении на полтора года кредитного соглашения с Citibank на сумму 100 млн евро, подписанного в апреле этого года.