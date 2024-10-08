Ignitis grupė предоставила Украине гуманитарную помощь на 4 млн евро

По словам компании, эти средства будут направлены на приобретение оборудования, которое позволит создать в этой стране дополнительную электрогенерацию мощностью 120 МВт.
„Продолжающиеся атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины напрямую направлены на все население страны, которое с приближением холодного сезона столкнется с перебоями в электроснабжении, отоплении и водоснабжении. За предоставленную финансовую гуманитарную помощь одна из украинских электростанций будет оснащена дополнительными 120 МВт электрогенерирующими мощностями. Она сможет производить столько электроэнергии в год, сколько будет достаточно для снабжения примерно вдвое большего количества домохозяйств, чем в Вильнюсе – около 420 тыс.“, - цитируется в сообщении глава Ignitis grupė Дарюс Майкштенас.
Гуманитарная помощь Ignitis grupė в размере 4 млн евро будет направлена в фонд Ukraine Energy Support Fund, который был создан для оказания финансовой поддержки восстановлению критической энергетической инфраструктуры Украины, пострадавшей от российских атак, и обеспечения непрерывной работы энергетического сектора.
Выделение средств было официально подтверждено во вторник после подписания соглашения между Ignitis grupė и секретариатом Энергетического сообщества.
С начала войны в Украине Ignitis grupė и ее компании оказывают Украине гуманитарную помощь: ESO уже передало 7 партий, состоящих из трансформаторов, генераторов и другого различного оборудования, необходимого для электросети; Ignitis gamyba передала 3 партии различного технологического оборудования, которое будет использоваться для восстановления разрушенной энергетической инфраструктуры Украины.