2024.04.26 11:45

Идея Науяместиса перебралась за железную дорогу

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas
Вильнюсский микрорайон Науининкай, который находится за железной дорогой, становится все более привлекательным для жителей, которые ищут новое жилье и для инвесторов, которые верят в будущее этой территории. Перемены в районе – очевидны. Прежде здесь быки индустриальные, заброшенные, промышленные территории, в которых застройщики увидели большой потенциал. Сейчас здесь растут новые дома, коттеджи, появляются зоны отдыха, пишет портал madeinvilnius.lt

"Похоже, Науининкай избавляется от плохого имиджа. Пространства быстро меняются, поэтому молодые семьи покупают здесь жилье", – сказал представитель компании Eika development Томас Жяугра.

Благодаря амбициозному плану Vilnius connect на ул. Гележинкелё и Пелесос появится зона отдыха и развлечений, зеленые зоны. Планируются пешеходные соединения между Науяместисом и Науининкай: первое – между ул. Шв. Стяпоно и Пелесос, второе – между ул. Альгирдо и Дзуку.

Будет обновлен Сквер света между ул. Лепкальнё и Пелесос, там обновят пешеходные дорожки, появится детская площадка, спортивная зона, освещение, видеокамеры, которые сделают сквер безопасным местом.

Науининкай находится в стратегически удобном месте: рядом со Старым городом и Науяместисом. Рядом аэропорт и железнодорожный вокзал. По новой ветке Rail Baltica из Науининкай до Каунаса можно будет доехать за 30 минут, в Ригу - за 2 ч, в Таллин - за 4 ч. В Науининкай есть чем заняться и зимой, здесь на горе Лаймиса действует центр зимних видов спорта "Лепкальнис".

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