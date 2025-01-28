2025.01.28 07:05

И тут повышение цен: увеличится плата за услуги транспорта в Вильнюсском районе

 
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ФОТО: Andrius Ufartas | Elta

Муниципалитет Вильнюсского района сообщает, что с 1 февраля 2025 г. вступают в силу новые расценки на услуги перевозки пассажиров, меняется плата за 1 км пути, пишет портал madeinvilnius.lt.

Отныне плата составит 0,083 евро (без НДС) или 0,09 евро (с НДС) за каждый километр. Минимальная цена за городом – 0,7 евро (с НДС). На городской территории, независимо от продолжительности поездки, плата составит 0,7 евро (с НДС).

До сих пор цена за 1 км была 0,07085 евро (с НДС), а минимальная стоимость билета за городом 0,60 евро (с НДС).

Плата за проезд школьников в школу и назад составит 0,083 евро (без НДС), т.е. 0,09 евро (с НДС) за фактическое расстояние (не будет действовать минимальная цена).

Тарифы на билеты в Вильнюсском районе одни из самых низких по Литве.

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