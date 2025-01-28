И тут повышение цен: увеличится плата за услуги транспорта в Вильнюсском районе

Отныне плата составит 0,083 евро (без НДС) или 0,09 евро (с НДС) за каждый километр. Минимальная цена за городом – 0,7 евро (с НДС). На городской территории, независимо от продолжительности поездки, плата составит 0,7 евро (с НДС).

До сих пор цена за 1 км была 0,07085 евро (с НДС), а минимальная стоимость билета за городом 0,60 евро (с НДС).

Плата за проезд школьников в школу и назад составит 0,083 евро (без НДС), т.е. 0,09 евро (с НДС) за фактическое расстояние (не будет действовать минимальная цена).