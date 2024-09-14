2024.09.14 12:06

Хорошие новости для студентов Вильнюсского университета: в Саулетекис построят 5 новых общежитий

 
ru.DELFI.lt
проект строительства общежитий Вильнюсского университета
проект строительства общежитий Вильнюсского университета
ФОТО: madeinvilnius.lt

Муниципалитет Вильнюса, 5 сентября утвердил проекты строительства общежитий Вильнюсского университета, проектные предложения по которым подготовила компания DO Architects. В микрорайоне Саулетекис предлагается построить 5 общежитий, которые в проектных предложениях представлены как здания A, B, C, D, сообщает портал madeinvilnius.

Корпус А планируется, как 9-этажный, а корпуса B, C, D и E – 4-этажные. В проектных предложениях указано, что вокруг проектируемых корпусов будут высажены деревья и кустарники.

Общежитие: корпус А

„Главный вход в здание находится в северо-западной части, рядом с постом охраны территории. Рядом планируется помещение для хранения велосипедов. С западной стороны есть прямой доступ в кафетерий/столовую. Доступ в помещение для персонала и студенческую прачечную планируется с южной стороны. Остальные этажи запланированы под комнаты и зоны отдыха“, - говорится в проектных предложениях о корпусе А.

Общежитие: корпуса B, C, D и E

В проектных предложениях вкратце описаны остальные четыре здания.

„Здания B, C, D, E будут иметь прямоугольную планировку с террасами на верхних этажах. Главные входы в здания будут с северной стороны. На верхних этажах предусмотрены зоны отдыха с местом для стирки белья для жителей. На втором, третьем и четвертом этажах будут террасы для комнат соответствующих этажей. В каждой комнате есть санитарная зона“, — говорится в проектных предложениях четырехэтажных общежитий.

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