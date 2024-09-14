Хорошие новости для студентов Вильнюсского университета: в Саулетекис построят 5 новых общежитий

Корпус А планируется, как 9-этажный, а корпуса B, C, D и E – 4-этажные. В проектных предложениях указано, что вокруг проектируемых корпусов будут высажены деревья и кустарники.

Общежитие: корпус А

„Главный вход в здание находится в северо-западной части, рядом с постом охраны территории. Рядом планируется помещение для хранения велосипедов. С западной стороны есть прямой доступ в кафетерий/столовую. Доступ в помещение для персонала и студенческую прачечную планируется с южной стороны. Остальные этажи запланированы под комнаты и зоны отдыха“, - говорится в проектных предложениях о корпусе А.

Общежитие: корпуса B, C, D и E

В проектных предложениях вкратце описаны остальные четыре здания.