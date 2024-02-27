Hoptrans projects в одностороннем порядке расторгла договор с компанией, включенной в санкционный список США

Перевозку вагонов TransContainer транзитом через территорию Литвы осуществляет литовская железнодорожная компания АB LTG Cargo.

Этим российским и литовским компаниям в течение срока действия договора Hoptrans projects оказывала посреднические услуги – создала возможность компании TransContainer производить расчеты с Литовской железной дорогой за использование литовской железнодорожной инфраструктуры.

Такие грузоперевозки осуществляются и контролируются Литовскими железными дорогами в соответствии с действующим санкционным регулированием Европейского союза, США, Организации Объединенных Наций и Великобритании.

У остальных компаний группы Hoptrans никаких иных договорных отношений с TransContainer не было.