Хлеб можно продавать в течение двух дней после минимального срока годности

"После истечения минимального срока годности хлеба, кондитерских изделий, растительных жиров (маргарина), указанного на упаковке или этикетке под биркой "Годен до...", их реализация может осуществляться не более 2 календарных дней", - отмечается в комментарии.

"Такие продукты питания могут быть проданы конечному потребителю только после того, как продавец оценит индивидуальные особенности таких продуктов питания, реальную возможность для потребителя употреблять их безопасно и в соответствии с рекомендациями, в течение определенного срока, установленного продавцом, но срок реализации таких продуктов питания не превышает 45 календарных дней", - пояснили в ГПВС.

Как сообщили в Государственной продовольственно-ветеринарной службе Литвы (ГПВС), реализация указанных продуктов питания может осуществляться не более 45 календарных дней, а реализация такой продукции, как хлеб, может продолжаться не более 2 дней.

Служба также постановила, что продукты животного происхождения, которые безопасны и пригодны для употребления после минимального срока годности, могут продаваться не более 10 дней.

"После истечения минимального срока годности продуктов животного происхождения, указанного на упаковке или этикетке "Годен до...", они еще могут быть реализованы в течение не более 10 календарных дней", - сказали в ГПВС.

"Тем не менее, продавцы должны установить конкретный срок реализации просроченных продуктов питания, не превышающий вышеуказанные сроки, с учетом требований и сроков, установленных Государственной продовольственно-ветеринарной службой и после оценки индивидуальных особенностей этого продукта питания и реальной возможности для потребителя безопасно его употреблять", - прокомментировали в службе и отметили, что ответственность за безопасность и качество такой еды несет продавец.