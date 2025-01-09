Hanner: в 2024 году в Вильнюсе продано 3089 квартир

Октябрь и ноябрь оказались наиболее успешными месяцами для застройщиков: с покупателями было заключено 368 и 341 предварительный договор соответственно. При этом за последний год на вильнюсском рынке недвижимости клиенты расторгли 309 предварительных договоров.

„Рынок недвижимости Вильнюса восстановился после вызовов, связанных с геополитическими и экономическими испытаниями последних лет. В 2025 году мы ожидаем большей стабильности рынка и умеренного роста, а главным фактором станет улучшение условий финансирования“, - говорит председатель правления Hanner Арвидас Авулис .

Общая стоимость проданной недвижимости составляет 529,2 млн евро, а средняя цена за 1 квадратный метр проданной квартиры составила 3421 евро. В конце декабря средняя цена свободных квартир за квадратный метр составила 3511 евро. В 2024 году цены на квартиры выросли на 7,8%.

В 2024 году покупатели преимущественно выбирали двухкомнатные квартиры. Их продажи составили 50% всех сделок на первичном рынке столицы.

В декабре в Вильнюсе дополнительно были предложены 372 квартиры в новостройках. В настоящее время покупатели могут выбирать из 4625 квартир на первичном рынке столицы, что на 21% больше, чем год назад. Большая часть предложения остается в эконом-сегменте (1723 квартиры), наименьшая – в престижном сегменте (1324 квартиры).