Hanner не будет инвестировать в проекты в Литве: из-за бюрократизма остановлены проекты на 90 млн евро

„Мы больше не рассматриваем новые проекты в Литве. В чем смысл? Суть в том, чтобы строить и инвестировать, а не оспаривать, проводить анализ и исследования. Если кто-то хочет, пусть оспаривает“, - сказал А. Авулис Verslo žinios.

По данным портала, компания Hanner планирует построить в столице 33-этажное офисное здание по адресу пр. Конституцийос 11, и жилой комплекс по адресу ул. Жирмуну 3А.