2025.02.14 11:26

Hanner не будет инвестировать в проекты в Литве: из-за бюрократизма остановлены проекты на 90 млн евро

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Arvydas Avulis
Arvydas Avulis
ФОТО: Guillaume Brennan | Delfi

Из-за бюрократических препятствий девелоперская компания Hanner не может запустить два проекта в Вильнюсе общей стоимостью около 90 миллионов евро, утверждает глава компании Арвидас Авулис. Бизнесмен добавил Verslo žinios, что Hanner больше не рассматривает новые проекты в Литве.

„Мы больше не рассматриваем новые проекты в Литве. В чем смысл? Суть в том, чтобы строить и инвестировать, а не оспаривать, проводить анализ и исследования. Если кто-то хочет, пусть оспаривает“, - сказал А. Авулис Verslo žinios.

По данным портала, компания Hanner планирует построить в столице 33-этажное офисное здание по адресу пр. Конституцийос 11, и жилой комплекс по адресу ул. Жирмуну 3А.

По словам А. Авулиса, в первом случае компания два года ждала, пока муниципалитет одобрит поправки к детальному плану, а во втором случае – пока не будет решено, являются ли 8 заброшенных складов, гаражей и промышленных зданий объектами культурного наследия.

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