ГСРЭ обратилась к независимым поставщикам электроэнергии с требованием вернуть потребителям неустойку или другие платежи

В июне прошлого года вступила в силу ч. 3 ст. 47 закона об электроэнергии, которая запрещает поставщикам электроэнергии требовать от бытовых потребителей, а также микро- и малых предприятий уплаты неустойки или иных платежей.

Поставщикам также предлагается обновить договоры, заключенные как с бытовыми потребителями, так и с малыми или средними предприятиями, предусмотрев условие неприменения неустойки или иных платежей за расторжение договора или смену поставщика.

ГСРЭ также просит поставщиков отказаться от "всех текущих претензий по поводу уплаты неустойки и любых иных платежей" и прекратить действия по их взысканию.

"Чтобы они вернули неустойку и другие платежи, полученные от бытовых потребителей, малых и микропредприятий с 15 июля 2021 г., начисленные за смену поставщика электроэнергии или расторжение договора", – сообщает ГСРЭ. Ранее регулятор рынка заявлял, что неустойка не начисляется по договорам, заключенным с июня.

Положение о том, что данной группе потребителей предоставляется возможность бесплатно расторгнуть договоры электроснабжения, предусмотрено в директиве ЕС от 2019 г., а в национальное законодательство оно было перенесено в 2021 г.

"В случае Литвы эта директива была перенесена в национальную правовую базу таким образом, что домохозяйства и малые предприятия не должны платить платежей за смену независимого поставщика электроэнергии или расторжение договора.

Поэтому ГСРЭ придерживается мнения, что поставщики электроэнергии не имели права требовать от потребителей уплаты неустойки и других платежей, поэтому теперь у них возникло обязательство по возврату полученных средств", – утверждает ГСРЭ.