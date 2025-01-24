Грузооборот Клайпедского порта в прошлом году вырос на 8% и составил 35,5 млн тонн

Лишь несколько групп грузов зафиксировали снижение объемов перевалки в прошлом году. Одной из них являются нефтепродукты. Объем перевалки в данном сегменте по сравнению с 2023 годом снизился на 784 тыс. тонн или на 18% и составил 3,63 млн тонн.

В прошлом году в порту было отгружено 319 тыс. тонн сжиженного природного газа (СПГ), или на 14% меньше. Всего за год было перевалено чуть более 2 млн тонн этого груза. В 2024 году зерна перевалено на 70 тыс. тонн меньше, чем в 2023 году. Всего было перевалено 4,15 млн тонн зерна, или 12% от общего объема перевалки Клайпедского порта.