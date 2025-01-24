Грузооборот Клайпедского порта в прошлом году вырос на 8% и составил 35,5 млн тонн

По словам генерального директора Дирекции Клайпедского государственного морского порта Альгиса Латакаса, в прошлом году, несмотря на геополитические вызовы, порт стал выбором номер один в странах Балтии.
„В то время как соседние порты всё еще ищут пути преодоления трудностей, Клайпеда демонстрирует стабильный рост. Эти результаты обусловлены как непрекращающимися инвестициями портового управления в инфраструктуру, так и решительными решениями компаний по модернизации оборудования и их упорством в работе с клиентами“, - цитируется в сообщении А. Латакас.
По данным Клайпедского порта, в прошлом году больше всего выросла перевалка строительных материалов и ископаемых. Этих грузов перевалено 2 млн 68 тыс. тонн.
На втором месте оказалась перевалка контейнеров – 859 тыс. тонн, или на 9% больше, чем в 2023 году. Всего в прошлом году было перевалено чуть более 10 млн тонн.
Третье место по темпам роста по тоннажу в прошлом году заняла группа грузов ро-ро – 852 тыс. тонн. Это второй лучший результат погрузки этого сегмента в Клайпедском порту. Больше таких грузов было погружено только в 2021 году. Общий объем перевозок транспортных средств на паромах за год составил 6,1 млн тонн.
Значительный рост зафиксирован также в перевалке древесины и лесной продукции: перевалено 244 тыс. тонн этих грузов, или на 49% больше. В прошлом году было погружено 189 тыс. тонн железа, стали и металлоконструкций, или на 75% больше. Перевалка удобрений увеличилась на 201 тыс. тонн или на 13% – в 2024 году было перевалено 1,76 млн тонн.
Лишь несколько групп грузов зафиксировали снижение объемов перевалки в прошлом году. Одной из них являются нефтепродукты. Объем перевалки в данном сегменте по сравнению с 2023 годом снизился на 784 тыс. тонн или на 18% и составил 3,63 млн тонн.
В прошлом году в порту было отгружено 319 тыс. тонн сжиженного природного газа (СПГ), или на 14% меньше. Всего за год было перевалено чуть более 2 млн тонн этого груза. В 2024 году зерна перевалено на 70 тыс. тонн меньше, чем в 2023 году. Всего было перевалено 4,15 млн тонн зерна, или 12% от общего объема перевалки Клайпедского порта.