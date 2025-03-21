Группа парламентариев предлагает установить льготную 5-процентную ставку НДС на свежие фрукты, овощи и ягоды

„В Литве ожидаемая продолжительность здоровой жизни мужчин составляет чуть более 58 лет, а женщин – 62 года. Очевидно, что одних инвестиций в систему здравоохранения для изменения ситуации будет недостаточно. Наоборот, мы должны больше внимания уделять профилактике заболеваний и способствовать формированию здоровых привычек у населения“, - рассказал Т. Томилинас Elta.

Один из инициаторов проекта, депутат фракции Союза демократов „Во имя Литвы“ Томас Томилинас , отмечает, что по продолжительности здоровой жизни Литва занимает лишь 25-е место среди европейских стран и значительно отстает от среднего показателя.

Политики, опираясь на опыт Латвии, Польши, Франции и Германии, надеются, что такая льгота будет стимулировать развитие местного сельского хозяйства, поскольку цены на овощи, фрукты и ягоды снизятся, их реализация увеличится, а теневой рынок сократится. Также считается, что предлагаемое снижение НДС будет способствовать профилактике заболеваний.

По словам демократа, опыт соседней Латвии доказывает, что льготная ставка НДС является целесообразным инструментом. По словам парламентария, введенный там в 2018 году 5-процентный налог на фрукты и овощи принес положительные изменения: за первый год торговля свежими фруктами и овощами выросла на 9 проц., а выручка от торговли, несмотря на льготную ставку, увеличилась на 13 млн евро.

Т. Томилинас согласен, что льгота может повлиять на собираемость бюджета, и поступления от НДС несколько снизятся, однако, по его мнению, такая политика выгодна государству в долгосрочной перспективе.