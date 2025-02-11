Группа LTG и Вильнюсский муниципалитет предложат общий билет для поездки на общественном транспорте и поездах

Соглашение подписал глава группы LTG Эгидиюс Лазаускас и мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас. Лазаускас сказал, что в скором времени начнут подготовку конкретных планов по расширению и осуществлению задумки.
В меморандуме обязались сотрудничать, координировать планы и их осуществления, внедрить общую систему, инвестиции и коммуникацию и т.д.
Также договорились о согласовании и оптимизации маршрутов и расписаний железнодорожного и городского транспорта, чтобы пассажиры могли без проблем совершать пересадки.
„Вся Европа стремится к целям зеленой договоренности и все большую роль начинает играть железная дорога, поэтому для более быстрого прогресса в сторону гармоничной мобильности мы должны быть частью общей удобной системы сообщения“, – сказал Лазаускас.
Согласно подсчетам, сейчас на каждого жителя Вильнюса приходится 4,5 тонн выбросов CO2. Согласно планам, к 2030 г. это количество должно уменьшится до 0,9 тонны.