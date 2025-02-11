Группа LTG и Вильнюсский муниципалитет предложат общий билет для поездки на общественном транспорте и поездах

Соглашение подписал глава группы LTG Эгидиюс Лазаускас и мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас. Лазаускас сказал, что в скором времени начнут подготовку конкретных планов по расширению и осуществлению задумки.

В меморандуме обязались сотрудничать, координировать планы и их осуществления, внедрить общую систему, инвестиции и коммуникацию и т.д.

Также договорились о согласовании и оптимизации маршрутов и расписаний железнодорожного и городского транспорта, чтобы пассажиры могли без проблем совершать пересадки.