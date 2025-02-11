2025.02.11 16:24

Группа LTG и Вильнюсский муниципалитет предложат общий билет для поездки на общественном транспорте и поездах

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Susisiekimas traukiniais nuo Vilniaus iki Talino
Susisiekimas traukiniais nuo Vilniaus iki Talino
ФОТО: LTG nuotr.

Вильнюсский муниципалитет и компания „Литовские железные дороги“ (LTG) подписали меморандум о создании интегрированной системы общественного и железнодорожного транспорта.

Соглашение подписал глава группы LTG Эгидиюс Лазаускас и мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас. Лазаускас сказал, что в скором времени начнут подготовку конкретных планов по расширению и осуществлению задумки.

В меморандуме обязались сотрудничать, координировать планы и их осуществления, внедрить общую систему, инвестиции и коммуникацию и т.д.

Также договорились о согласовании и оптимизации маршрутов и расписаний железнодорожного и городского транспорта, чтобы пассажиры могли без проблем совершать пересадки.

„Вся Европа стремится к целям зеленой договоренности и все большую роль начинает играть железная дорога, поэтому для более быстрого прогресса в сторону гармоничной мобильности мы должны быть частью общей удобной системы сообщения“, – сказал Лазаускас.

Согласно подсчетам, сейчас на каждого жителя Вильнюса приходится 4,5 тонн выбросов CO2. Согласно планам, к 2030 г. это количество должно уменьшится до 0,9 тонны.

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