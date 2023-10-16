Grinda готовится к зиме: предлагает зарплату 1545 евро

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Tomas Vinickas

К приближающейся зиме готовятся и дорожные службы Литвы. На прошлой неделе компания Grinda сообщила, что ищет сезонных работников. Требование к потенциальным работникам следующее – водительское удостоверение с категорией C, пишет madeinvilnius.lt.

Зимний сезон длится с 15 ноября до 15 марта. Несмотря на то, что в объявлении сказано, что работников ищут на один сезон, есть возможность продления договора или получения постоянной работы.

Требования к работникам лишь два: водительское удостоверение с категорией C о образование не ниже среднего.

В объявлении указана из зарплата - 1545 евро "на бумаге".

Grinda предлагает постоянную работу в Вильнюсе, дополнительное страхование здоровья и ежемесячные надбавки, которые зависят от результатов работы. Работники могут также рассчитывать на однократные выплаты (в случае рождения ребенка и по другим поводам).

Дополнительные средства мотивации: "фруктовый день" и место для парковки автомобиля.

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